Como acabar com hiperidrose axilar, o suor excessivo nas axilas

A hiperidrose é uma condição que provoca transpiração excessiva e tem solução

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 13:59 - Atualizado há 6 anos

Como acabar com o suor excessivo nas axilas Crédito: Shutterstock

Antes de iniciar este tema, quero deixar claro que eu não sou dermatologista, muito menos cientista ou estudiosa do assunto suor excessivo e hiperidrose. O que vou compartilhar com vocês é uma receita que um sobrinho usou e deu certo com ele.

Não sei se dará certo com você, portanto, recomendo que procure um médico dermatologista e compartilhe esta receita para ver se vai servir no seu caso.

Em algumas pessoas, a receita pode causar ardor. Portanto, se você tiver a pele sensível, recomendo que não use esta receita sem orientação médica.

Como conheci esta receita para acabar com suor excessivo

O sobrinho o meu marido veio passar uns dias em nossa casa e dividiu comigo a solução que ele encontrou para acabar com este problema que o incomodava tanto.

Ele estava com uma camisa de algodão azul, e como nunca usava roupas coloridas, comentei: "Uai, nunca vi você com camisa de cor, só com roupa branca!". Ele contou que não usava mesmo, pois com o suor intenso nas axilas, ficava aquela pizza medonha embaixo do braço. "Eu só usava camisas e blusas claras e brancas, mas agora eu uso coloridas também”.

Lógico que uma curiosa como eu não poderia deixar passar em branco e pedi a dica. Ele me contou que já havia testado várias receitas, produtos, tratamentos e desodorantes, mas o que resolveu para ele e para outros dois amigos foi a receita que vou passar pra vocês.

Segundo ele, em um belo dia calorento em uma festa na fazenda, um conhecido vendo ele usar um desodorante antitranspirante "potente" perguntou se ele tinha suor excessivo. Ele respondeu: "Sim, tenho hiperidrose nas axilas!". O rapaz então contou que também tinha, mas aprendeu uma receita que foi tiro e queda para resolver o problema.

Foi passada pra ele pelo pai de um amigo que é médico. Ele tomou conhecimento de um produto/substância quando participou de um congresso na França e, se usado de forma correta, neutraliza e acaba com a hiperidrose axilar.

Como usar: siga as orientações corretamente

Peço que leia com atenção toda as informações. Você vai mandar manipular a substância.

É uma receita que só pode ser usada à noite, somente à noite, antes de dormir. Após o banho seque as axilas e pingue 3 gotinhas em cada axila.

Não pode usar durante o dia! Não usar em excesso, pois pode coçar a noite toda. Tem que ser apenas 3 gotinhas em cada axila!

Faça o tratamento por uns 15 dias seguidos e depois fique 7 dias sem usar. Vá alternando, um período usando, e um período de descanso.

Não precisa usar o desodorante convencional no dia seguinte. Se você quiser pode usar, mas não será preciso, pois o cheiro de suor também vai embora.

Se o seu problema é apenas cheiro de suor impregnado, recomendo ver as minhas receitas para acabar com o cecê.

Volto a dizer: todas as informações passadas aqui são baseadas no relato de uma pessoa, e estou dividindo com vocês. Ele usou nas axilas, então não sei se funciona para outras áreas do corpo com hiperidrose (pés, barriga, mãos, joelhos etc).

A receita para manipular

As substâncias usadas nesta receita estão presentes em muitas marcas de desodorante, no entanto, os rótulos não informam o percentual.

Você vai mandar manipular (solicitar receita a seu dermatologista):

Frasco de 100 ml

Cloreto de alumínio hexahidratado 20%

Ácido salicílico 3,5%

IMPORTANTE: É possível que algumas pessoas tenham reação alérgica a alguma substância, por isso é importante ir ao dermatologista. Talvez ele tenha outra solução para o seu caso.

Encontrei na internet

Nos Estados Unidos existe um medicamento chamado DRICLOR que tem essa fórmula e é usado no tratamento de hiperidrose.

