Como acabar com as traças das roupas e armários

Publicado em 8 de novembro de 2019 às 19:28
- Atualizado há 6 anos
As traças infestam roupas, papéis, tapeçarias, estofados, livros, muitos alimentos armazenados e outros produtos manufaturados ou não. Na área urbana identificam-se três grupos distintos, reunidos em duas ordens: o grupo formado pelas traças-dos-livros ou traças-prateadas, pertencentes à ordem Thysanura; e o grupo formado pelas traças-das-roupas e as traças de produtos armazenados, pertencentes à ordem Lepidoptera.
São insetos que se alimentam de matéria orgânica vegetal, e substâncias ricas em proteínas, açúcar ou amido, assim, em residências, atacam cereais, farinhas de trigo (úmidas), papéis que contenham cola (papel de parede, livros encadernados em brochura, etc), e alguns tecidos, raramente atacam roupas de lã e outros produtos de origem animal. Possuem hábitos principalmente noturnos, vivendo em ambientes úmidos e escuros. Escondem-se em frestas de móveis, armários, rodapés e caixas.
Para evitar uma infestação de traças, mantenha o ambiente o mais limpo possível, livre de umidade e sujeira. Não guarde junto das suas roupas livros e papéis e mantenha a despensa de alimentos limpa e arejada e os alimentos bem fechados.
Faça uma inspeção, se você localizar larvas, teias ou traças adultas, faça uma boa limpeza no local e jogue fora todo alimento que estiver contaminado. Estes insetos se reproduzem rápido e se alastram por todos os cômodos.
Antigamente eu colocava cravos da índia dentro do álcool e deixava curtir para usar na limpeza da casa. Mas tinha um inconveniente: a tinta do cravo solta no álcool, podendo ocasionar manchas nos armários e na bancadas claras.
Mas uma querida amiga, Ana Cristina, me ensinou um preparado maravilhoso, você poderá usá-lo nos locais onde tem traça: paredes, dentro dos armários, gavetas e despensa.
Este preparado de cravo é ótimo para afastar formiguinhas, traças e baratas. Use e abuse: prático e barato!
Na falta do cravo, você pode limpar os armários e as prateleiras da despensa com vinagre de álcool branco. Faça uma solução com:
Depois de limpar com a solução de água com vinagre, seque o armário e passe álcool.
Este sachê serve para manter os insetos longe dos armários, veja como é fácil de fazer:
Você vai precisar de:
Coloque dentro do saquinho de organza o cravo, a canela e os ramos de alecrim fresco. Distribua os saquinhos dentro dos armários e gavetas, pode usar nos armários da cozinha, área de serviço e nos guarda-roupas. Não coloque os saquinhos em cima das roupas, coloque em um cantinho do guarda roupa ou gaveta. Troque as especiarias a cada 4 meses.
Na sua despensa, coloque uma folha de louro dentro de cada pote de mantimentos abertos (farinha, arroz, feijão, macarrão, quinoa, amaranto, fubá, grão de bico, lentilha etc...)
Molhe algumas bolinhas de algodão com óleo e espalhe pela despensa. Pode ser óleo de hortelã, citronela, eucalipto, tea tree ou cravo. Prefira usar os sacos com zíper e aposte nos potes de plastico com tampa.
Simples e prático, insetos longe dos armários!
