O que os capixabas precisam aprender com John Galt

Outdoor com a frase "Quem é John Galt?" se espalhou pela Grande Vitória Crédito: Reprodução

Quase 50 outdoors foram espalhados por toda a Grande Vitória questionando “quem é John Galt?” aos capixabas. Em um momento em que, em virtude da pandemia , empreendedores foram obrigados a fechar as portas, a frase contida em "A Revolta de Atlas", de Ayn Rand, provoca muitas reflexões e lições, ainda mais necessárias diante da atual crise.

A Revolta de Atlas

A distopia de mais de mil páginas retrata um mundo em que ideias coletivistas foram adotadas em todos os países do globo, restando apenas os Estados Unidos como bastião capitalista. Porém, os governantes do país têm planos estatizantes e anti-individualistas, resultando em um ambiente de negócios cada vez mais complexo para se produzir e gerar riqueza. O resultado: crise, caos e recessão. Não obstante as dificuldades, empreendedores buscam manter suas atividades e gerar valor para a sociedade a partir da solução de problemas aos consumidores.

Contudo, as intervenções governamentais gradativamente aumentam, gerando maior burocracia, com os direitos de propriedade sendo ameaçados a partir de confiscos e tabelamento de preços cada vez mais frequentes.

Como resposta, empresários, artistas e cientistas começam a desaparecer. O resultado: uma sociedade ainda mais caótica. Afinal, por que empreender em uma região que não valoriza a livre iniciativa, a liberdade econômica e a geração de riqueza?



Por que assumir riscos se boa parte dos lucros em caso de sucesso serão confiscados pelo governo a partir de impostos?

Por que insistir em um sistema em que quem deseja produzir riquezas precisa da autorização de quem, em última análise, não produz nada?

A realidade retratada no livre não destoa tanto do Brasil atual

Embora publicada há mais de seis décadas, a obra de Rand tem valiosas lições. Afinal, é possível observar a relação da mentalidade retratada no livro com o pensamento majoritário presente na cultura brasileira.

Por exemplo, pesquisa de 2018 do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação demonstrou que a maior parte dos brasileiros defende que a economia deve ser regulada mais pelo Estado do que pelo mercado, além de que as principais empresas devem pertencer ao Estado, sendo este “o principal agente de redução de desigualdades e de provimento de serviços básicos".

Dessa forma, há conceitos enraizados na sociedade, como fundamentos baseados na rejeição ao capital, à inovação, ao sucesso, ao enriquecimento, ao empreendedorismo e à economia de mercado. Como consequência, o pensamento majoritário tende a desprezar conceitos como produtividade, individualismo e compreensão de como a prosperidade é possível.

Não à toa, esse caldo cultural ajudou historicamente a pavimentar o caminho para um dos piores ambientes de negócio do mundo — 124º lugar no ranking do Banco Mundial —, ausência de liberdade econômica — 144º lugar no levantamento da Heritage Foundation — e a 62º colocação no índice global de direitos de propriedade segundo a Property Rights Alliance. O resultado são maiores obstáculos a empreendedores, gerando menos oportunidades para todos, especialmente para a população mais vulnerável socialmente.

O que John Galt ensina aos capixabas

Apesar de ficção, o romance de Rand aborda diversos exemplos que estão bem próximos à própria realidade enfrentada hoje pelos capixabas, e traz ensinamentos a eles.

Se no livro, por exemplo, maquinistas se organizam politicamente para aprovar leis contra novas tecnologias a fim de manter seus empregos, fazendo toda a sociedade custear trabalhos obsoletos por serem pouco produtivos, o que dizer dos recentes protestos de cobradores de ônibus nas ruas de Vitória? Apesar de custos e problemas sociais a curto prazo, não se pode negligenciar que eliminar empregos improdutivos aumenta o bem-estar da sociedade como um todo em longo prazo. Por sua vez, proibir avanços tecnológicos geram despesas muito maiores e em longo prazo para toda a sociedade.

Se um dos motivos da Revolta de Atlas se dá pelo “Decreto 10.289”, que restringe a liberdade econômica ao, entre outras medidas, controlar o preço dos serviços, o que dizer dos deputados estaduais capixabas que tabelaram as mensalidades das instituições de ensino?

E, afinal, como explicar para os quase 250 mil trabalhadores capixabas que perderam o emprego e para os donos de 1.500 empresas no Estado que fecharam as portas nos últimos dois meses que eles precisarão bancar os reajustes salariais aprovados pela Ales para policiais, bombeiros, agentes socioeducativos e outras categorias que conseguiram se impor politicamente?