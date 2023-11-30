Veja quem vai ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça do ES

Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, onde se reúnem os 30 desembargadores Crédito: Fernando Madeira

O desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro ocupou por pouco mais de um ano o cargo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Juiz de carreira, ele foi promovido no dia 30 de setembro de 2022 ao segundo grau , pelo critério de antiguidade. Mas completou 75 anos na última terça-feira (28). Quando um magistrado atinge essa idade, a aposentadoria é obrigatória.

Assim, o TJES publicou, na mesma terça, o edital que abriu oficialmente uma vaga de desembargador na Corte, a ser preenchida por antiguidade.

O juiz há mais tempo na carreira é Jaime Ferreira Abreu, da 3ª Vara Cível de Vitória, e não há nenhum impedimento à promoção dele.

Logo, Abreu vai ser o próximo membro do Pleno do Tribunal. O magistrado, contudo, vai ficar ainda menos tempo que Raimundo Siqueira na função.

Isso porque vai completar 75 anos em fevereiro de 2024.

De acordo com que a coluna apurou, Jaime Ferreira Abreu deve ser promovido pelos demais desembargadores e tomar posse administrativa no próximo dia 7.

A aposentadoria dele, obrigatória, vai ocorrer menos de três meses depois.

Mas Jaime Ferreira Abreu tem direito à promoção. Na prática, ele vai se aposentar com uma remuneração 5% superior. Essa é a diferença percentual entre os subsídios de um juiz de Direito e um desembargador: R$ 35,7 mil brutos e R$ 37,5 mil brutos, respectivamente.

Edital de abertura de vaga de desembargador publicado em 28 de novembro de 2023 Crédito: Reprodução

As vagas de desembargador são preenchidas, alternadamente, pelos critérios de antiguidade e merecimento.

Assim, após a aposentadoria de Jaime Ferreira Abreu, o recorte adotado vai ser o de merecimento.

O edital a ser publicado no ano que vem deve ser o primeiro do TJES a adotar a nova regra. A expectativa é que apenas mulheres possam concorrer à cadeira.

Uma questão que intriga os bastidores da Corte é o que fará a juíza Heloisa Cariello. Depois de Jaime Ferreira Abreu, ela é a mais antiga.

Em 12 de março, outro desembargador, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, vai se aposentar, ao completar 75 anos de idade.Quanto a essa vaga, o critério utilizado para promoção vai ser o de antiguidade.

Cariello, assim, seria eleita desembargadora.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo ganharia, em pouco tempo, duas novas desembargadoras: uma promovida por merecimento, após inscrições exclusivas de juízas, e outra por antiguidade, Heloisa Cariello, por liderar a lista de tempo de carreira entre os magistrados.

Mas Cariello pode se inscrever para concorrer à cadeira de Jaime Abreu, que vai ficar disponível antes, em fevereiro, e ser elevada ao Tribunal por merecimento, se eleita pelos desembargadores. Ela tem os predicados para alcançar o objetivo.

Se isso ocorrer, a vaga a ser preenchida em seguida, por antiguidade, já não vai caber a uma mulher. Isso porque quem está imediatamente após Heloisa Cariello na lista de antiguidade é um homem, o juiz Maurício Camatta Rangel.

Do total de 30 desembargadores do TJES, atualmente apenas cinco são mulheres (16,6%).

Quem é promovido por merecimento ou antiguidade é desembargador, ou desembargadora, do mesmo jeito, não há diferença alguma após a posse.

A única alteração se dá pelo tempo que a pessoa ocupa o cargo. Os desembargadores mais antigos, por exemplo, votam primeiro nas sessões e têm prevalência na eleição de cargos da Mesa Diretora do Tribunal, como presidente e vice-presidente.