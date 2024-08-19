Veja a lista: 23 advogados disputam vaga de desembargador no ES

O Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é composto, ao todo, por 30 desembargadores Crédito: Fernando Madeira

A Ordem dos Advogados do Brasil — seccional Espírito Santo (OAB-ES) publicou, nesta segunda-feira (19), os nomes dos inscritos na disputa por uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça (TJES).

Vinte e três advogados tiveram as inscrições aceitas e estão no páreo.

Quem vencer a corrida fica com o cargo até completar 75 anos de idade, quando a aposentadoria é obrigatória.

A lista dos inscritos:

Adriano Athayde Coutinho



Adriano Sant’ana Pedra



Alexandre Puppim



Americo Soares Mignone



Anderson Sant’ana Pedra



Carla Adriana Comitre Gibertoni Fregona



Carlos Alberto De Jesus Santos



Cristiano Tessinari Modesto



Diego Guimarães Ribeiro



Erfen Jose Ribeiro Santos



Fabiano Cabral Dias



Flavia Brandão Maia Perez



Jailson Andrade Mendes



Jasson Hibner Amaral



João Batista Dallapiccola Sampaio



Lauro Coimbra Martins



Lucia Maria Roriz Veríssimo Portela



Marlilson Machado Sueiro De Carvalho



Patrícia Nunes Romano Tristão Pepino



Rosemary Machado De Paula



Sarah Merçon Vargas



Vinícius Pinheiro De Sant’anna



Vito Beno Vervloet



A Constituição Federal determina que 1/5 dos tribunais estaduais seja composto por egressos da advocacia e do Ministério Público. No Tribunal de Justiça do Espírito Santo, há três vagas destinadas a advogados e outras três para membros do MPES.

Em comparação ao último pleito, o número de inscritos diminuiu. Em 2021, 34 advogados se inscreveram, ou seja, 11 a mais que os que se dispuseram a concorrer agora.

Dois nomes têm certa vantagem na disputa pelo cargo de desembargador: Vinicius Pinheiro e Alexandre Puppim. Eles tiveram um bom desempenho na corrida de 2021, quando figuraram entre os três mais bem colocados.

O salário bruto de um desembargador do TJES é de R$ 39.717,69. Eles contam também com R$ 2,3 mil de auxílio-alimentação todo mês. Essas cifras são bastante atraentes, principalmente se comparadas com a média salarial dos trabalhadores formais do estado, que é de R$ 3,1 mil.

Um advogado de uma banca conceituada ou mesmo um procurador do Estado — que ganha salário, honorários e ainda pode advogar na área privada — porém, pode receber mais do que os valores que aparecem no contracheque de um desembargador.

Mas se, financeiramente, isso pode não compensar, por que um advogado, ou advogada, gostaria de se transformar em desembargador ou desembargadora?

Um advogado formula teses e trabalha para que elas sejam adotadas pelo juiz de determinada causa. Um desembargador, um juiz que atua no segundo grau do Judiciário, é aquele que decide se vai ou não concordar com os argumentos da defesa.

O magistrado expressa isso ao assinar decisões liminares (provisórias), ao votar e ao relatar processos no Tribunal Pleno, formado por todos os 30 desembargadores do TJES, ou nas Câmaras cíveis e criminais da Corte.

Para trocar a advocacia pela magistratura, porém, é preciso enfrentar um processo eleitoral intrincado e cheio de etapas.

A ELEIÇÃO

O caminho para virar desembargador é longo. Primeiro, os advogados do Espírito Santo vão escolher doze nomes entre os colegas inscritos. Cerca de 18 mil estão aptos a votar.

Depois, o Conselho Seccional da OAB-ES, formado por 44 membros, elege seis entre esses doze. A lista sêxtupla é enviada ao TJES e os desembargadores elegem três nomes. A decisão final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB).

A eleição de 2024 vai ser diferente da de 2021, que levou Raphael Câmara à cadeira de desembargador.

Na ocasião, o Conselho Seccional elegeu a lista duodécima e a classe, via eleição direta, definiu a lista sêxtupla. Agora, é o contrário. Assim, a palavra final vai caber aos conselheiros.