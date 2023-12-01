Deputado estadual indica e emplaca novo secretário na Prefeitura da Serra

O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, com o secretário de Turismo, Pedro Barbosa, e o deputado estadual Alexandre Xambinho Crédito: Divulgação

O novo secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Serra foi indicado para o cargo pelo deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos). Pedro Henrique Barbosa vai substituir Philipe Lemos (PDT) que, nesta sexta-feira (1º), foi nomeado secretário de Turismo do governo Renato Casagrande (PSB), como a coluna havia antecipado no último dia 10.

Barbosa está em vias de se filiar ao Podemos. Xambinho passou a dar as cartas no partido na Serra.

O deputado é aliado do prefeito Sergio Vidigal (PDT), mas não descarta disputar o comando do Executivo municipal no ano que vem, caso o pedetista não tente a reeleição. Esse cenário, contudo, é considerado improvável.

Pedro Henrique Barbosa ocupava o cargo comissionado de diretor das comissões da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

A costura para emplacar o nome dele na Prefeitura da Serra foi finalizada na tarde desta sexta (1º). De acordo com a assessoria de imprensa de Xambinho, “Pedro é morador da Serra, formado em Administração e Direito e pós-graduado em Gestão Pública. A indicação feita pelo deputado ao prefeito Sérgio Vidigal reforça a confiança e a parceria entre os dois”.

O novo secretário municipal foi descrito pela equipe do deputado como um “parceiro de longa data” do parlamentar.

A mudança na titularidade da pasta estadual de Turismo também se deu, de certa forma, por meio de uma relação de parceria, desta vez entre Casagrande e Vidigal.