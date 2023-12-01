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Deputado estadual indica e emplaca novo secretário na Prefeitura da Serra

O escolhido por Alexandre Xambinho (Podemos) vai substituir Philipe Lemos (PDT), no primeiro escalão da gestão de Sergio Vidigal (PDT)

Públicado em 

01 dez 2023 às 18:42
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, com o secretário de Turismo, Pedro Barbosa, e o deputado estadual Alexandre Xambinho
O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, com o secretário de Turismo, Pedro Barbosa, e o deputado estadual Alexandre Xambinho Crédito: Divulgação
O novo secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Serra foi indicado para o cargo pelo deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos). Pedro Henrique Barbosa vai substituir Philipe Lemos (PDT) que, nesta sexta-feira (1º), foi nomeado secretário de Turismo do governo Renato Casagrande (PSB), como a coluna havia antecipado no último dia 10.
Barbosa está em vias de se filiar ao Podemos. Xambinho passou a dar as cartas no partido na Serra.
O deputado é aliado do prefeito Sergio Vidigal (PDT), mas não descarta disputar o comando do Executivo municipal no ano que vem, caso o pedetista não tente a reeleição. Esse cenário, contudo, é considerado improvável.
Pedro Henrique Barbosa ocupava o cargo comissionado de diretor das comissões da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
A costura para emplacar o nome dele na Prefeitura da Serra foi finalizada na tarde desta sexta (1º). De acordo com a assessoria de imprensa de Xambinho, “Pedro é morador da Serra, formado em Administração e Direito e pós-graduado em Gestão Pública. A indicação feita pelo deputado ao prefeito Sérgio Vidigal reforça a confiança e a parceria entre os dois”.
O novo secretário municipal foi descrito pela equipe do deputado como um “parceiro de longa data” do parlamentar.
A mudança na titularidade da pasta estadual de Turismo também se deu, de certa forma, por meio de uma relação de parceria, desta vez entre Casagrande e Vidigal.
É que o prefeito solicitou ao socialista que liberasse o então secretário de Turismo, Weverson Meireles, presidente estadual do PDT, para atuar na gestão municipal. Philipe Lemos, também pedetista, garantiria a permanência do partido no primeiro escalão do governo. E assim foi feito.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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