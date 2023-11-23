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Após Jair e Eduardo...

Assembleia do ES dá título de cidadão capixaba a Marco Feliciano

Pastor e deputado federal pelo PL de São Paulo foi agraciado com homenagem destinada a "personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício" ao estado do Espírito Santo

Públicado em 

23 nov 2023 às 13:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Marco Feliciano (PL-SP)
Deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
O número de bolsonaristas capixabas só aumenta. E não estou falando dos apoiadores do ex-presidente da República que moram no Espírito Santo.
Depois de homenagear o próprio Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com títulos de cidadão espírito-santense, a Assembleia Legislativa decidiu agraciar o também deputado federal Marco Feliciano (PL-SP).
Pastor e fundador da Catedral do Avivamento, uma igreja neopentecostal, Feliciano reza pela cartilha bolsonarista. Teve R$ 254 mil penhorados após ser condenado por incentivar discriminação contra LGBTs.
Na Assembleia, a iniciativa de homenageá-lo partiu do deputado Alcântaro Filho (Republicanos).
No projeto de decreto legislativo, o parlamentar capixaba escreveu: "diante do importante papel religioso, espiritual, social e político que o Pastor e Deputado Federal Marco Antônio Feliciano possui e da relação com nosso estado requer que seja concedido a ele o título e de cidadão Espírito-Santense".
A justificativa de Alcântaro vem acompanhada do currículo de Feliciano. Lá, há o registro de que o pastor é, ou foi, proprietário da empresa Marco Feliciano Empreendimentos Culturais e da Tempo de Avivamento Empreendimentos, ambas em São Paulo. E também que Feliciano é doutor em Filosofia Cristã.
Não há nenhuma menção à relação que ele possui com o Espírito Santo — a unidade da federação, não o integrante da Santíssima Trindade.
De acordo com a Lei 7.832/2014, o título de cidadão espírito-santense deve ser concedido a "personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício" ao estado.
O projeto de decreto legislativo tramitou em regime de urgência, a pedido do deputado Coronel Weliton (PTB). Foi aprovado pelo plenário, em votação simbólica.
Nesta quinta-feira (23), o Diário do Poder Legislativo deu publicidade à concessão da honraria:
Título de cidadão espírito-santense concedido a Marco Feliciano
Título de cidadão espírito-santense concedido a Marco Feliciano Crédito: Reprodução

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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