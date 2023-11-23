Assembleia do ES dá título de cidadão capixaba a Marco Feliciano

Deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O número de bolsonaristas capixabas só aumenta. E não estou falando dos apoiadores do ex-presidente da República que moram no Espírito Santo.

Na Assembleia, a iniciativa de homenageá-lo partiu do deputado Alcântaro Filho (Republicanos).

No projeto de decreto legislativo, o parlamentar capixaba escreveu: "diante do importante papel religioso, espiritual, social e político que o Pastor e Deputado Federal Marco Antônio Feliciano possui e da relação com nosso estado requer que seja concedido a ele o título e de cidadão Espírito-Santense".

A justificativa de Alcântaro vem acompanhada do currículo de Feliciano. Lá, há o registro de que o pastor é, ou foi, proprietário da empresa Marco Feliciano Empreendimentos Culturais e da Tempo de Avivamento Empreendimentos, ambas em São Paulo. E também que Feliciano é doutor em Filosofia Cristã.

Não há nenhuma menção à relação que ele possui com o Espírito Santo — a unidade da federação, não o integrante da Santíssima Trindade.

De acordo com a Lei 7.832/2014, o título de cidadão espírito-santense deve ser concedido a "personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício" ao estado.

O projeto de decreto legislativo tramitou em regime de urgência, a pedido do deputado Coronel Weliton (PTB). Foi aprovado pelo plenário, em votação simbólica.

Nesta quinta-feira (23), o Diário do Poder Legislativo deu publicidade à concessão da honraria: