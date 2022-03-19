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Leonel Ximenes

Vovôs ficam com “ciúmes” das vovós, pedem presente e são atendidos no ES

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, internas do Asilo dos Velhos foram à pizzaria; eles vão ao estádio ver um jogo do Capixabão

Públicado em 

19 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 18/04/2019 - Entrada do Asilo de Vitória, no bairro Monte Belo - Editoria: Cidade - Foto: - NA
 Entrada do Asilo dos Velhos de Vitória, no bairro Monte Belo Crédito: Arquivo A Gazeta
Vovós que moram no Asilo dos Velhos de Vitória ganharam um jantar numa pizzaria em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Os vovôs aplaudiram a iniciativa da prefeitura, mas reclamaram que queriam um mimo também.
Reclamaram, e levaram. Cerca de 20 deles serão levados pela PMV para assistirem ao jogo Vitória x Desportiva, pelo Campeonato Capixaba, no próximo dia 26, no Estádio Salvador Costa.
O deslocamento dos idosos será feito com carros adaptados do próprio asilo. Antes, porém, funcionários da instituição vão fazer uma pesquisa informal para saber quem gosta de futebol, ou mesmo para se certificar se estão interessados pelo passeio.

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prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que foi com as idosas à pizzaria, prometeu acompanhar também os vovôs ao estádio alvianil para o jogo do seu time do coração. O clube vai doar os ingressos aos torcedores veteranos.
A propósito, o Vitória F.C. é o único time da Capital no Capixabão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Capixabão Futebol Futebol Capixaba idosos Lorenzo Pazolini Vitória (ES)
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