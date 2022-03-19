Vovôs ficam com “ciúmes” das vovós, pedem presente e são atendidos no ES

Vovós que moram no Asilo dos Velhos de Vitória
ganharam um jantar numa pizzaria em homenagem ao Dia Internacional da Mulher
. Os vovôs aplaudiram a iniciativa da prefeitura, mas reclamaram que queriam um mimo também.
Reclamaram, e levaram. Cerca de 20 deles serão levados pela PMV para assistirem ao jogo Vitória x Desportiva, pelo Campeonato Capixaba
, no próximo dia 26, no Estádio Salvador Costa.
O deslocamento dos idosos será feito com carros adaptados do próprio asilo. Antes, porém, funcionários da instituição vão fazer uma pesquisa informal para saber quem gosta de futebol, ou mesmo para se certificar se estão interessados pelo passeio.
O prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos), que foi com as idosas à pizzaria, prometeu acompanhar também os vovôs ao estádio alvianil para o jogo do seu time do coração. O clube vai doar os ingressos aos torcedores veteranos.
A propósito, o Vitória F.C. é o único time da Capital no Capixabão.