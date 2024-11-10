Vovó flagrada com “gato que arranha reputações” é autuada por furto no ES

Carro da EDP na ação de fiscalização em Cachoeiro Crédito: EDP/Divulgação

Na vida real, nem todas as vovozinhas são dóceis, nem todos os gatos são inofensivos, como sugere a literatura infantil. A Polícia Civil e a EDP , no papel de lobos bons, flagraram na terça-feira (5) um desvio de energia no sistema de irrigação de uma propriedade rural no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim.

A acusada pelo furto, uma doce senhorinha de 74 anos, daquelas que fazem tricô e biscoito de nata para os netos, foi levada pelos policiais à Delegacia Regional de Cachoeiro para ser autuada por furto. A vovó do gato mau só foi liberada para voltar a conviver na roça, com os outros bichos inofensivos e sem mácula, após pagar fiança.

MAIS LIGAÇÕES CLANDESTINAS

Aliás, não foi a única operação contra ligações clandestinas de energia elétrica no Sul do Estado na semana que passou. A concessionária de energia do Espírito Santo e a PC também autuaram o proprietário de um hotel e restaurante às margens da BR 262 , no município de Iúna.

Neste caso, foi constatada uma fraude nos medidores dos dois estabelecimentos, ambos impedindo o registro correto do consumo para o faturamento adequado. O responsável pela fraude também foi levado à delegacia, autuado, pagou fiança e foi liberado para responder a processo em liberdade.

A EDP enfatiza que furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".

Além do processo criminal, o responsável pelo furto irá arcar, conforme Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda a energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.

Casos de irregularidade podem ser denunciados anonimamente pelo site da EDP ou no telefone 0800 721 0707.