Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vovó flagrada com “gato que arranha reputações” é autuada por furto no ES

Levada à delegacia, a senhorinha de 74 anos pagou fiança e agora vai responder a processo criminal

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 08:09

Públicado em 

10 nov 2024 às 08:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carro da EDP na ação de fiscalização em Cachoeiro
Carro da EDP na ação de fiscalização em Cachoeiro Crédito: EDP/Divulgação
Na vida real, nem todas as vovozinhas são dóceis, nem todos os gatos são inofensivos, como sugere a literatura infantil. A Polícia Civil e a EDP, no papel de lobos bons, flagraram na terça-feira (5) um desvio de energia no sistema de irrigação de uma propriedade rural no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim.
A acusada pelo furto, uma doce senhorinha de 74 anos, daquelas que fazem tricô e biscoito de nata para os netos, foi levada pelos policiais à Delegacia Regional de Cachoeiro para ser autuada por furto. A vovó do gato mau só foi liberada para voltar a conviver na roça, com os outros bichos inofensivos e sem mácula, após pagar fiança.

MAIS LIGAÇÕES CLANDESTINAS

Aliás, não foi a única operação contra ligações clandestinas de energia elétrica no Sul do Estado na semana que passou. A concessionária de energia do Espírito Santo e a PC também autuaram o proprietário de um hotel e restaurante às margens da BR 262, no município de Iúna.
Neste caso, foi constatada uma fraude nos medidores dos dois estabelecimentos, ambos impedindo o registro correto do consumo para o faturamento adequado. O responsável pela fraude também foi levado à delegacia, autuado, pagou fiança e foi liberado para responder a processo em liberdade.
A EDP enfatiza que furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".
Além do processo criminal, o responsável pelo furto irá arcar, conforme Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda a energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.
Casos de irregularidade podem ser denunciados anonimamente pelo site da EDP ou no telefone 0800 721 0707.
Lição da história: agora a vovozinha de Cachoeiro, que vai precisar de muita energia para responder ao processo criminal por furto, terá que se consolar com um gatinho de verdade. Miau!

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Nova rede de academias do país chega ao ES e abre duas unidades

Novos padres, novos diáconos: bispo faz mudanças em 13 paróquias no ES

Com fama de cara, cidade do ES fica entre as 5 mais baratas do Brasil

Vasco Coutinho fundou Santos? A Desinteligência Artificial da Meta

Uma ótima notícia do Senado para a Festa da Penha no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

BR 262 Cachoeiro de Itapemirim crime edp Iúna Polícia Civil Energia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados