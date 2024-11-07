Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Nova rede de academias do país chega ao ES e abre duas unidades

Fundada em Minas Gerais no ano passado, empresa planeja saltar de 60 mil alunos para mais de 300 mil alunos nos próximos meses

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 17:57

Públicado em 

07 nov 2024 às 17:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Área de esteiras ergométricas em unidade da rede Allp Fit no Nordeste
Área de atividade física em unidade da rede Allp Fit no Nordeste Crédito: Allp Fit/Divulgação
Vila Velha e São Mateus são as duas cidades do Espírito Santo que receberão as primeiras unidades da rede de academias Allp Fit. A rede foi criada com o conceito Top do All (“o melhor para todos”), ou seja, promete oferecer infraestrutura completa e de alto padrão com baixo custo para os seus clientes.
A franquia de Vila Velha, localizada na Praia de Itaparica, será aberta no próximo dia 16 e a unidade da cidade do Norte do Espírito Santo, no bairro Boa Vista, no dia 30.
Para marcar a inauguração da filial, a academia de Vila Velha está oferecendo uma promoção: mensalidade de R$ 39,90 nos dois primeiros meses. Na de São Mateus o preço é o mesmo, válido pelos primeiros três meses, com pré-venda on-line.
No site nacional da rede são oferecidos três planos aos clientes. O mais básico custa R$ 99,00, o de custo médio está cotado a R$ 129,90 e o mais completo, a R$ 189,90.
Fundada em Ipatinga (MG) no ano passado, a rede Allp Fit tem 33 unidades em operação em nove Estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Segundo a revista Exame, com um investimento que deve superar a casa dos R$ 500 milhões até o final de 2024, a Allp Fit pretende ampliar para 100 o número de unidades nos próximos meses, saltando de 60 mil alunos para mais de 300 mil alunos. A projeção de faturamento é de cerca de R$ 220 milhões em 2024 - 450% superior em relação ao ano anterior.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Maior rede de self-service de açaí do país abre mais uma filial no ES

Rede de academias investe R$ 60 milhões para abrir 20 unidades no ES

Grande rede de academias de luxo do país vai abrir 1ª unidade do ES

Megacooperativa entra no setor de supermercados e inaugura 2ª loja no ES

Novo bilionário da Forbes (R$ 17,4 bilhões) comprou empresa no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Minas Gerais São Mateus Vila Velha Praia de Itaparica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados