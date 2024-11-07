Nova rede de academias do país chega ao ES e abre duas unidades

Área de atividade física em unidade da rede Allp Fit no Nordeste Crédito: Allp Fit/Divulgação

Vila Velha e São Mateus são as duas cidades do Espírito Santo que receberão as primeiras unidades da rede de academias Allp Fit. A rede foi criada com o conceito Top do All (“o melhor para todos”), ou seja, promete oferecer infraestrutura completa e de alto padrão com baixo custo para os seus clientes.

A franquia de Vila Velha, localizada na Praia de Itaparica, será aberta no próximo dia 16 e a unidade da cidade do Norte do Espírito Santo, no bairro Boa Vista, no dia 30.

Para marcar a inauguração da filial, a academia de Vila Velha está oferecendo uma promoção: mensalidade de R$ 39,90 nos dois primeiros meses. Na de São Mateus o preço é o mesmo, válido pelos primeiros três meses, com pré-venda on-line.

No site nacional da rede são oferecidos três planos aos clientes. O mais básico custa R$ 99,00, o de custo médio está cotado a R$ 129,90 e o mais completo, a R$ 189,90.

Fundada em Ipatinga (MG) no ano passado, a rede Allp Fit tem 33 unidades em operação em nove Estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.