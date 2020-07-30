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Leonel Ximenes

Vila Velha faz leilão de iluminação que pode gerar R$ 110 milhões em investimentos

Empresa vencedora da concorrência será definida nesta segunda-feira na Bolsa de Valores de SP; contrato é de 20 anos

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:03

Públicado em 

30 jul 2020 às 11:03
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A iluminação especial do Convento da Penha será estendida a outros locais de Vila Velha com a PPP de iluminação pública
A iluminação especial do Convento da Penha será estendida a outros locais de Vila Velha Crédito: Convento da Penha
Será realizado nesta segunda-feira (3), na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão de todo o parque de iluminação pública de Vila Velha. Com o novo sistema de iluminação, a prefeitura calcula que 490 mil pessoas serão beneficiadas por um serviço de maior qualidade, com tecnologia de LED e telegestão, o que pode proporcionar uma redução do consumo de energia com iluminação pública em cerca de 50%.
O leilão, que terá a presença do prefeito Max Filho (PSDB), que vai bater o martelo, definirá a empresa vencedora da licitação na modalidade Parceria Público Privada (PPP). A empresa vai gerir pelos próximos 20 anos todo o parque de iluminação pública da cidade. Os investimentos da concessionária no projeto estão estimados em mais de R$ 110 milhões ao longo do período de vigência da PPP.
Nos primeiros 18 meses o volume a ser investido é de R$ 65 milhões, aproximadamente, e no segundo ciclo de investimento, após o 11º ano, os outros R$ 45 milhões para substituir as as luminárias ao final da sua vida útil. Nesse período, 100% de todo o parque de iluminação publica da cidade será contemplado uniformemente com a nova tecnologia
O prefeito calcula que o contrato com a concessionária será assinado em até três meses. “Vamos fazer a troca de todos os 34.900 pontos de iluminação da cidade já no primeiro ano", prevê Max Filho. “O projeto também estrutura o nosso município a se tornar uma cidade mais inteligente e interconectada.”
A PMVV admite que, apesar da economia com energia pública em até 50%, nos primeiros anos não haverá desconto para o consumidor, pois o custo da tecnologia é alto. Com a nova tecnologia, haverá o mesmo tipo de iluminação cênica do Convento da Penha em outros 30 prédios e monumentos da cidade.

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Deverão ser beneficiados locais como a igrejinha do Rosário e a Casa da Memória, na Prainha, e outros sítios de importância histórica e cultural para o município. Equipamentos públicos, como escolas, CRAS e unidades de saúde, também poderão receber a iluminação especial.
A estrutura vai permitir, por exemplo, que no futuro se colete a Big Data do trânsito, como a quantidade de carros por hora e a necessidade de aumentar ou reduzir a intensidade da luminosidade de cada poste, de acordo com a hora do dia e o fluxo de pessoas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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