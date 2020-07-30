Vila Velha faz leilão de iluminação que pode gerar R$ 110 milhões em investimentos

A iluminação especial do Convento da Penha será estendida a outros locais de Vila Velha Crédito: Convento da Penha

Será realizado nesta segunda-feira (3), na Bolsa de Valores de São Paulo , o leilão de todo o parque de iluminação pública de Vila Velha. Com o novo sistema de iluminação, a prefeitura calcula que 490 mil pessoas serão beneficiadas por um serviço de maior qualidade, com tecnologia de LED e telegestão, o que pode proporcionar uma redução do consumo de energia com iluminação pública em cerca de 50%.

O leilão, que terá a presença do prefeito Max Filho (PSDB) , que vai bater o martelo, definirá a empresa vencedora da licitação na modalidade Parceria Público Privada (PPP ). A empresa vai gerir pelos próximos 20 anos todo o parque de iluminação pública da cidade. Os investimentos da concessionária no projeto estão estimados em mais de R$ 110 milhões ao longo do período de vigência da PPP.

Nos primeiros 18 meses o volume a ser investido é de R$ 65 milhões, aproximadamente, e no segundo ciclo de investimento, após o 11º ano, os outros R$ 45 milhões para substituir as as luminárias ao final da sua vida útil. Nesse período, 100% de todo o parque de iluminação publica da cidade será contemplado uniformemente com a nova tecnologia

O prefeito calcula que o contrato com a concessionária será assinado em até três meses. “Vamos fazer a troca de todos os 34.900 pontos de iluminação da cidade já no primeiro ano", prevê Max Filho. “O projeto também estrutura o nosso município a se tornar uma cidade mais inteligente e interconectada.”

A PMVV admite que, apesar da economia com energia pública em até 50%, nos primeiros anos não haverá desconto para o consumidor, pois o custo da tecnologia é alto. Com a nova tecnologia, haverá o mesmo tipo de iluminação cênica do Convento da Penha em outros 30 prédios e monumentos da cidade.

Deverão ser beneficiados locais como a igrejinha do Rosário e a Casa da Memória, na Prainha, e outros sítios de importância histórica e cultural para o município. Equipamentos públicos, como escolas, CRAS e unidades de saúde, também poderão receber a iluminação especial.