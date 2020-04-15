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Ato simbólico

Coronavírus no ES: monumentos de Vitória ganham iluminação verde

Ação da prefeitura remete à saúde e esperança, que tem a cor verde como símbolo. Veja fotos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 22:46

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 22:46

Monumentos estão iluminados em verde pela saúde e esperança
Monumentos estão iluminados em verde pela saúde e esperança Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Em um ato simbólico, a Prefeitura de Vitória iluminou com a cor verde pontos importantes da capital, como edifícios e monumentos. A cor tem o significado de saúde e esperança para enfrentar este momento de pandemia.
Vários pontos da capital receberam a iluminação: monumento Vitória 360°, Cruz do Papa, Monumento à PM (na entrada da Ilha do Frade), Ponte da Passagem, Viaduto Caramuru, Casa Porto das Artes Plásticas, Santuário de Santo Antônio, torres de Jesus de Nazareth, Palácio Municipal (sede da PMV), sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e relógio da Praça 8.

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Segundo a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Ana Elisa Nahas, a ação visa chamar a atenção para os cuidados que a população deve tomar com a pandemia, além de simbolizar a esperança para a população e profissionais de saúde que estão enfrentando essa situação tão difícil.
"A cor verde simboliza a saúde e também a esperança. Com essa ação, queremos mostrar à cidade que precisamos nos cuidar e que temos a certeza de que tudo vai dar certo, mandando uma mensagem positiva para todos, especialmente para os nossos profissionais de saúde", afirmou.

Monumentos de Vitória ganham nova iluminação como marco pela saúde e esperança

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