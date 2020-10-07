Vereador é obrigado pelo TRE-ES a retirar placas irregulares de campanha

Denninho acusou adversários de denunciá-lo ao TRE Crédito: Câmara de Vitória

Candidato à reeleição à Câmara de Vitória, o vereador Denninho Silva (Cidadania) foi obrigado pela Justiça Eleitoral a retirar adesivos, em formato de placas, de residências de seus apoiadores espalhados pela cidade. O parlamentar alega que não sabia que esse tipo de propaganda é expressamente proibido pela lei que rege a atual eleição. Notificado pelo TRE-ES, ele retirou 12 cartazes que foram alvo inicial da representação e, antecipando-se a futuras sanções, mandou remover outros 350 que já estavam espalhados pela Capital.

Integrante da base de apoio do prefeito Luciano Rezende , do mesmo partido, Denninho foi denunciado pelo Pardal, sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para receber denúncias de irregularidades no processo eleitoral.

Em uma live nas redes sociais na noite de terça-feira (6), o vereador, cuja base eleitoral é a região da Grande Goiabeiras, atribuiu a denúncia a seus opositores: “Foi um dia muito difícil na minha vida, fiquei na cama e chorei. Meus adversários políticos não conhecem a história do Denninho, não sabem o nosso trabalho, que é feito de segunda a segunda, durante 20 horas por dia”, afirmou.

Ele não chegou a revelar o nome desses supostos adversários, mas disse que tem sido alvo de várias denúncias no TRE relativas às suas placas de campanha. “Estão perseguindo a mim e à minha família, isso é golpe baixo”, reclamou.

A REGRA É CLARA

Soa estranho, entretanto, o parlamentar alegar que não conhecia as restrições impostas pela legislação em relação à propaganda eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez diversas divulgações a respeito disso e que estão dentro das normativas.

De acordo com o artigo 37, da Lei 9.504/97, é vedada a fixação de qualquer tipo de propaganda em bens públicos, bens de uso comum, bens particulares a que a população em geral tenha acesso (cinemas, clubes, comércios, igrejas, estádios, ginásios), árvores, jardins, muros, cercas e tapumes.