Vereador de Vitória que deixou o partido não perderá o mandato

Luiz Emanuel deve decidir seu futuro partidário na segunda (5) Crédito: CMV

A Justiça Eleitoral indeferiu o pedido do ex-vereador Leonil (Cidadania) e resolveu manter o mandato do vereador bolsonarista Luiz Emanuel, que deixou o partido em novembro do ano passado. A juíza Giselle Onigkeit, da 1ª Zona Eleitoral de Vitória , considerou que a ação apresentada pelo ex-parlamentar não comprovou a violação das regras que pudessem suscitar a impugnação do mandato do vereador.

Leonil, primeiro suplente de Luiz Emanuel, alegava que o seu ex-companheiro de legenda teria cometido infidelidade partidária ao se desfiliar do partido político pelo qual se elegeu, o Cidadania, sem justa causa, violando as normas eleitorais. Alegava, ainda, que o Cidadania, dentro do prazo legal, não adotou providências legais cabíveis, sendo omisso e anuindo com a sua liberação.

Mas, segundo a magistrada, Emanuel comprovou nos autos ter deixado o Cidadania com a anuência do partido e, por isso, não atendeu o pedido de Leonil, o qual requeria o afastamento do impugnado do cargo de vereador de Vitória, de forma liminar, bem como a extinção de seu mandato parlamentar.

Em sua decisão, Giselle Onigkeit citou também a posição do Ministério Público Eleitoral, que se manifestou, em dois momentos, pelo não afastamento de Luiz Emanuel do seu mandato na Câmara de Vitória , “por não estarem presentes os requisitos para a sua concessão”.

Por fim, a magistrada afirmou na sua sentença que a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo é atribuição do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e, em decorrência disso, resolveu extinguir o processo.

A coluna consultou fontes do TRE-ES que disseram que é até possível recurso nesse processo de impugnação de mandato, mas uma decisão favorável ao ex-vereador Leonil nesse caso em particular é muito pouco provável.

Na eleição municipal de 2020, o Cidadania elegeu três vereadores em Vitória: Denninho Silva (que agora é deputado estadual), Maurício Leite e Luiz Emanuel. Vinícius Simões, que era o primeiro suplente da legenda, assumiu o mandado na Câmara no lugar de Denninho; Leonil, que recebeu 1.810 votos, pleiteava o mandato de Emanuel, reeleito com 3.105 votos.