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Leonel Ximenes

Velocidade, solidariedade e mais de 9 toneladas de alimentos doados

Competição de automobilismo em Vitória arrecadou doações para comunidades carentes

Públicado em 

08 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cestas com alimentos arrecadados durante o Champpions Drag Fest, realizado no Sambão do Povo
Cestas com alimentos arrecadados durante o Champpions Drag Fest, realizado no Sambão do Povo Crédito: Divulgação
O evento Champpions Drag Fest, realizado no último feriadão de Corpus Christi, que trouxe de volta as arrancadas para o Sambão do Povo, após mais de 11 anos, teve motivos além de celebração na pista: a solidariedade.
Organizado pela Champpions Fest em parceria com a Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo (Faees) e o apoio da Prefeitura de Vitória, a competição reuniu pilotos e apaixonados pela velocidade.
A disputa contou com 11 categorias automobilísticas oficiais, desde supercarros potentes até carros modificados para a pista de arrancada, sendo eles: Pro Drag Super, Dianteira Slick, Dianteira Semi Slick, Traseira Semi Slick, Drag 8,7, Drag 8,2, Drag 7,7, Import, Import Quattro, Aspirado e Full Street 9.5.
A organização do evento conseguiu arrecadar mais de 9 toneladas de alimentos, o que proporcionou a montagem de 400 cestas básicas para serem doadas a pessoas carentes.

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Ao todo, segundo informações da Prefeitura de Vitória, foram arrecadados 1.200 quilos de arroz, 2.500 kg de feijão, 1.200 kg de farinha de trigo, 1.800 kg de macarrão, 1.600 kg de fubá e de flocão, 800 kg de canjica, 200 kg de sal, 100 kg de pó de café, além de 200 litros de óleo.
Segundo o vice-presidente da Federação de Automobilismo do ES e um dos organizadores do evento, Fábio Marçal, parte das cestas será encaminhada para a área de Mário Cypreste, como forma de ajudar a comunidade local, e o restante será direcionado ao Banco de Alimentos de Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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