Velocidade, solidariedade e mais de 9 toneladas de alimentos doados

O evento Champpions Drag Fest, realizado no último feriadão de Corpus Christi, que trouxe de volta as arrancadas para o Sambão do Povo
, após mais de 11 anos, teve motivos além de celebração na pista: a solidariedade.
Organizado pela Champpions Fest em parceria com a Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo (Faees) e o apoio da Prefeitura de Vitória, a competição reuniu pilotos e apaixonados pela velocidade.
A disputa contou com 11 categorias automobilísticas oficiais, desde supercarros potentes até carros modificados para a pista de arrancada, sendo eles: Pro Drag Super, Dianteira Slick, Dianteira Semi Slick, Traseira Semi Slick, Drag 8,7, Drag 8,2, Drag 7,7, Import, Import Quattro, Aspirado e Full Street 9.5.
A organização do evento conseguiu arrecadar mais de 9 toneladas de alimentos, o que proporcionou a montagem de 400 cestas básicas para serem doadas a pessoas carentes.
Ao todo, segundo informações da Prefeitura de Vitória
, foram arrecadados 1.200 quilos de arroz, 2.500 kg de feijão, 1.200 kg de farinha de trigo, 1.800 kg de macarrão, 1.600 kg de fubá e de flocão, 800 kg de canjica, 200 kg de sal, 100 kg de pó de café, além de 200 litros de óleo.
Segundo o vice-presidente da Federação de Automobilismo do ES e um dos organizadores do evento, Fábio Marçal, parte das cestas será encaminhada para a área de Mário Cypreste, como forma de ajudar a comunidade local, e o restante será direcionado ao Banco de Alimentos de Vitória.