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Leonel Ximenes

Uma casa “decorada” com objetos retirados do fundo de uma lagoa no ES

Entre os itens estão aparelhos de TV, sofás, vasos sanitários, tanques de lavar roupa e uma bicicleta

Públicado em 

05 jun 2023 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sofás e aparelho de TV expostos no centro de Linhares
Sofás, pneus e aparelho de TV expostos no centro de Linhares Crédito: PML/Divulgação
Linhares encontrou uma forma inteligente de denunciar a poluição e o descaso contra a Lagoa de Interlagos, que sofre com o despejo de objetos e resíduos depositados em seu leito. Os itens foram expostos no centro da cidade, para que a população se escandalize (quem sabe?) e se conscientize da importância da preservação do meio ambiente.
A ação, da prefeitura em parceria com a Loja Maçônica Vigilância e Progresso nº 88, marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste 5 de junho. A mostra com os objetos descartados (tem até televisão) ficou exposta próximo ao Mercado Municipal até as 15 desta segunda-feira.
Além de televisores, foi exibida uma variedade surpreendente de objetos que, juntos, poderiam formar até mesmo uma casa. Entre eles há sofás, pneus, vasos sanitários, tanques de lavar roupa e uma bicicleta.
Brinquedos retirados do leito da Lagoa de Interlagos
Brinquedos retirados do leito da Lagoa de Interlagos Crédito: PML/Divulgação
“É justamente para mostrar como o ser humano trata o universo. Ações como essas são importantes para mostrar que devemos preservar [o meio ambiente] para que os nossos filhos e netos tenham um futuro melhor”, comentou o morador Miguel Batista, que parou para ver a exposição nesta manhã.
A secretária de Meio Ambiente de Linhares, Flávia Barbosa, ressaltou a relevância dessa exposição para a conscientização da população. "É importante para as pessoas terem dimensão das consequências dos atos delas. Quando nós começamos a limpeza, nós não imaginávamos que nós formaríamos uma casa inteira. As pessoas estão passando aqui, estão vendo e estão impressionadas que tudo isso aqui saiu da lagoa em uma ação de pouco mais de uma hora", disse a secretária.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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