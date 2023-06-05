Uma casa “decorada” com objetos retirados do fundo de uma lagoa no ES

Linhares
encontrou uma forma inteligente de denunciar a poluição e o descaso contra a Lagoa de Interlagos, que sofre com o despejo de objetos e resíduos depositados em seu leito. Os itens foram expostos no centro da cidade, para que a população se escandalize (quem sabe?) e se conscientize da importância da preservação do meio ambiente.
A ação, da prefeitura em parceria com a Loja Maçônica Vigilância e Progresso nº 88, marca o Dia Mundial do Meio Ambiente
, comemorado neste 5 de junho. A mostra com os objetos descartados (tem até televisão) ficou exposta próximo ao Mercado Municipal até as 15 desta segunda-feira.
Além de televisores, foi exibida uma variedade surpreendente de objetos que, juntos, poderiam formar até mesmo uma casa. Entre eles há sofás, pneus, vasos sanitários, tanques de lavar roupa e uma bicicleta.
“É justamente para mostrar como o ser humano trata o universo. Ações como essas são importantes para mostrar que devemos preservar [o meio ambiente] para que os nossos filhos e netos tenham um futuro melhor”, comentou o morador Miguel Batista, que parou para ver a exposição nesta manhã.
A secretária de Meio Ambiente de Linhares, Flávia Barbosa, ressaltou a relevância dessa exposição para a conscientização da população. "É importante para as pessoas terem dimensão das consequências dos atos delas. Quando nós começamos a limpeza, nós não imaginávamos que nós formaríamos uma casa inteira. As pessoas estão passando aqui, estão vendo e estão impressionadas que tudo isso aqui saiu da lagoa em uma ação de pouco mais de uma hora", disse a secretária.