Uma casa “decorada” com objetos retirados do fundo de uma lagoa no ES

Além de televisores, foi exibida uma variedade surpreendente de objetos que, juntos, poderiam formar até mesmo uma casa. Entre eles há sofás, pneus, vasos sanitários, tanques de lavar roupa e uma bicicleta.

“É justamente para mostrar como o ser humano trata o universo. Ações como essas são importantes para mostrar que devemos preservar [o meio ambiente] para que os nossos filhos e netos tenham um futuro melhor”, comentou o morador Miguel Batista, que parou para ver a exposição nesta manhã.

A secretária de Meio Ambiente de Linhares, Flávia Barbosa, ressaltou a relevância dessa exposição para a conscientização da população. "É importante para as pessoas terem dimensão das consequências dos atos delas. Quando nós começamos a limpeza, nós não imaginávamos que nós formaríamos uma casa inteira. As pessoas estão passando aqui, estão vendo e estão impressionadas que tudo isso aqui saiu da lagoa em uma ação de pouco mais de uma hora", disse a secretária.