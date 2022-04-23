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Leonel Ximenes

Um novo sentido à Romaria dos Homens: o que temos a ver com isso?

Que a peregrinação na noite deste sábado nos proporcione momentos de profunda reflexão: que ser humano e cidadão estou sendo?

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

23 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 22/04/2017 - ES - Vitória - Festa da Penha, Romaria dos Homens - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Fiéis na Romaria dos Homens de 2017 Crédito: Fernando Madeira
Este sábado (23) é um dia muito importante para os católicos do Espírito Santo, diria mesmo que é um momento de ansiedade, mas também de profunda reflexão. É o dia da tão aguardada Romaria dos Homens, que neste ano tem um sentido muito especial porque será a primeira após dois anos de interrupção por causa da pandemia.
Os cerca de 14 quilômetros de distância entre a Catedral Metropolitana de Vitória e o Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, longe de cansar e afastar, unem os romeiros, revigoram sua fé e nos indicam que a vida em comunidade faz muito mais sentido à nossa existência.
Homens, mulheres (que são muito bem-vindas), jovens e crianças acompanham Maria, que nos aponta o caminho do Pai, o centro da fé dos cristãos. Pela Mãe, iremos ao Pai - eis a mensagem principal da peregrinação.
São três ou quatro horas de fé, suor, emoção e lágrimas. Estaremos no meio de multidões, mas ao mesmo tempo estará diante de nós uma rara oportunidade para uma profunda reflexão.
O que estamos fazendo neste mundo? Qual a minha contribuição para que tenhamos uma vida melhor? De que lado estou neste desafio cotidiano da existência? O que tenho feito pelas pessoas que mais precisam do meu apoio, seja de ordem afetiva, espiritual ou material?
Caminhar por caminhar, nestas circunstâncias, seria um desperdício. A Romaria dos Homens não é uma atividade física nem um momento de lazer. Estaremos numa romaria - junto com Maria. E isso não é pouca coisa.
Aproveitando essa atmosfera de intensa espiritualidade e devoção, que tal fazermos um profundo exame de consciência sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade e nosso país? Sou um cidadão que defende todas as formas de vida, os direitos humanos, a natureza e a democracia? Ou sou um ser intolerante, raivoso e que prega a resolução dos problemas por meio da violência?
Defendo a Educação, a Saúde, o Meio Ambiente, a Cultura e o bem-estar social, ou sou um arauto do armamentismo, da ditadura, da tortura, dos maus-tratos? Sou um ser que irradia luz ou prefiro me refugiar nas trevas? Sou um democrata ou sou um intolerante que não suporta o diferente, aquele que não pensa igual a mim?
E já que estamos falando de romaria: sou um cristão de fato que respeita a fé alheia, ou prego a aniquilação do outro só por ele ser diferente? Reconheço e respeito todas as formas de amor, ou não suporto aqueles que amam, porque amam do jeito que  não entendo ser o amor? Como posso amar se tenho ódio no coração?
Aos milhares de peregrinos que forem à Romaria dos Homens na noite deste sábado, vos convido a aproveitar este momento para refletir e mudar - para melhor, é claro. Peçamos a Nossa Senhora da Penha, a padroeira do nosso querido Espírito Santo, que pegue a nossa mão e nos conduza ao encontro do Pai. Andar com fé nós vamos.
E viva Nossa Senhora da Penha!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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