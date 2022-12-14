Um dos maiores sindicatos do ES sorteia 2 carros zero-quilômetro

A versão de entrada do HB20 custa em torno de R$ 78 mil Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Empregados da Vale (Sindfer ES/MG) encerra nesta sexta-feira (16), a campanha anual de valorização dos sindicalizados com o sorteio de dois carros modelo HB20. Será sorteado um veículo entre os empregados da Vale em atividade e outro para sindicalizados aposentados e pensionistas.

A versão de entrada do HB20 custa em torno de R$ 78 mil. O evento ocorre na sede da entidade, a partir das 10h, com transmissão ao vivo através da página que a entidade sindical mantém no Facebook

O Sindfer ostenta um dos maiores índices de filiação de trabalhadores, algo em torno de 70%. Em 2019, quando foi realizado o último levantamento do IBGE , a taxa de sindicalização no país ficou em 11,2%.

Dos cerca de 7,4 mil trabalhadores na Vale na base do Sindfer ES/MG, mais de 5 mil empregados são sindicalizados. Esse mesmo número responde pelo total de sindicalizados entre os cerca de 10 mil aposentados/pensionistas.

Há dois anos, a direção do Sindfer inverteu o conceito da campanha de sindicalização (com o objetivo de captar novos sócios) para campanha de valorização dos sindicalizados. Isso porque os prêmios que vêm sendo mensalmente sorteados só têm sido possíveis a partir da receita obtida com o pagamento das mensalidades pelos filiados.