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Leonel Ximenes

Um dos maiores sindicatos do ES sorteia 2 carros zero-quilômetro

Um veículo será sorteado entre os trabalhadores em atividade e o outro para  sindicalizados aposentados e pensionistas

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 15:41

Públicado em 

14 dez 2022 às 15:41
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A versão de entrada do HB20 custa em torno de R$ 78 mil
A versão de entrada do HB20 custa em torno de R$ 78 mil Crédito: Divulgação
O Sindicato dos Empregados da Vale (Sindfer ES/MG) encerra nesta sexta-feira (16), a campanha anual de valorização dos sindicalizados com o sorteio de dois carros modelo HB20. Será sorteado um veículo entre os empregados da Vale em atividade e outro para sindicalizados aposentados e pensionistas.
A versão de entrada do HB20 custa em torno de R$ 78 mil. O evento ocorre na sede da entidade, a partir das 10h, com transmissão ao vivo através da página que a entidade sindical mantém no Facebook.
O Sindfer ostenta um dos maiores índices de filiação de trabalhadores, algo em torno de 70%. Em 2019, quando foi realizado o último levantamento do IBGE, a taxa de sindicalização no país ficou em 11,2%.

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Dos cerca de 7,4 mil trabalhadores na Vale na base do Sindfer ES/MG, mais de 5 mil empregados são sindicalizados. Esse mesmo número responde pelo total de sindicalizados entre os cerca de 10 mil aposentados/pensionistas.
Há dois anos, a direção do Sindfer inverteu o conceito da campanha de sindicalização (com o objetivo de captar novos sócios) para campanha de valorização dos sindicalizados. Isso porque os prêmios que vêm sendo mensalmente sorteados só têm sido possíveis a partir da receita obtida com o pagamento das mensalidades pelos filiados.

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Nos últimos três anos, a direção do Sindfer tem sorteado entre os sindicalizados desde aparelhos de TV a smartphones, bicicletas e eletrodomésticos. No ano passado, o sindicato sorteou também um veículo HB20.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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