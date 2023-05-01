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Leonel Ximenes

Um assassinato a cada dois dias numa das maiores cidades do ES

Estado, por sua vez, registrou ligeira queda no índice de homicídios em abril, mas crescimento  da violência no ano, até a noite deste domingo (30)

Públicado em 

01 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia Civil prende homem acusado de homicídio em Ecoporanga, no noroeste do Estado
Policial Civil prende homem acusado de homicídio em Ecoporanga, no noroeste do Estado Crédito: PCES
O mês de abril foi violento na cidade mais antiga do Espírito Santo. Vila Velha finalizou o mês com 15 homicídios, o maior quantitativo do ano, o que quer dizer que o município canela-verde teve um assassinato a cada dois dias, em média, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Outro município com maior quantidade de homicídios no ano, até o momento, foi Vitória. A Capital registrou nove casos – antes, o maior número tinha sido de oito, em fevereiro.
Catapultado pelos maus resultados nas duas cidades mais antigas, o Espírito Santo finalizou o mês com 87 assassinatos, número ligeiramente menor se comparado com o ano passado, visto que abril de 2022 somou 90 homicídios.

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O primeiro quadrimestre do ano termina com alta de 7,6% das ocorrências. Enquanto em 2022 foram 341, até o momento, segundo informações obtidas pela coluna, na noite deste domingo (30), aconteceram 367.
Vitória amarga crescimento dos casos de homicídios. São 29 atuais contra 23 do ano passado. Vila Velha, apesar do mau resultado neste mês, tem queda de 26,4% (72 de 2022 contra 53 de 2023).
Também é preciso ressaltar que abril foi menos violento em Cariacica, com seis homicídios registrados na cidade, de acordo com o que foi apurado pela coluna.
Observadores da segurança demonstraram preocupação com a quantidade de ocorrências acumuladas em Água Doce do Norte – cinco homicídios contra um do ano passado –, Alegre (três mortes contra nenhuma do mesmo período) e Brejetuba, com quatro casos fatais ante nenhum de 2022.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alegre Cariacica Segurança Pública Sesp Vila Velha Vitória (ES) Brejetuba Água Doce do Norte
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