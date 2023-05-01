Um assassinato a cada dois dias numa das maiores cidades do ES

O mês de abril foi violento na cidade mais antiga do Espírito Santo. Vila Velha
finalizou o mês com 15 homicídios, o maior quantitativo do ano, o que quer dizer que o município canela-verde teve um assassinato a cada dois dias, em média, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
.
Outro município com maior quantidade de homicídios no ano, até o momento, foi Vitória
. A Capital registrou nove casos – antes, o maior número tinha sido de oito, em fevereiro.
Catapultado pelos maus resultados nas duas cidades mais antigas, o Espírito Santo finalizou o mês com 87 assassinatos, número ligeiramente menor se comparado com o ano passado, visto que abril de 2022 somou 90 homicídios.
O primeiro quadrimestre do ano termina com alta de 7,6% das ocorrências. Enquanto em 2022 foram 341, até o momento, segundo informações obtidas pela coluna, na noite deste domingo (30), aconteceram 367.
Vitória amarga crescimento dos casos de homicídios. São 29 atuais contra 23 do ano passado. Vila Velha, apesar do mau resultado neste mês, tem queda de 26,4% (72 de 2022 contra 53 de 2023).
Também é preciso ressaltar que abril foi menos violento em Cariacica
, com seis homicídios registrados na cidade, de acordo com o que foi apurado pela coluna.
Observadores da segurança demonstraram preocupação com a quantidade de ocorrências acumuladas em Água Doce do Norte
– cinco homicídios contra um do ano passado –, Alegre (três mortes contra nenhuma do mesmo período) e Brejetuba, com quatro casos fatais ante nenhum de 2022.