Leonel Ximenes
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O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Ultramaratonista quer correr o litoral do ES em até 72 horas

Percurso terá quilometragem quase 12 vezes superior ao de uma maratona

Vitória
Publicado em 29/03/2026 às 03h11
Daniel Canny:
Daniel Canny: "O percurso escolhido serve justamente para mostrar como o Estado é bonito e tem potencial para que as pessoas possam praticar um esporte". Crédito: Divulgação

O ultramaratonista capixaba Daniel Canny, de 36 anos, se prepara para um desafio diferente: percorrer o litoral do Espírito Santo em uma corrida de mais de 500 quilômetros. A epopeia, com quilometragem quase 12 vezes superior à de uma maratona, começa no Norte do Estado, na Praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra, no dia 24 de julho, e vai até a Praia das Neves, em Presidente Kennedy, no Sul.

Para o corredor, que também atua na área da comunicação, é mais uma etapa de centenas de quilômetros pela frente. Ele já disputou a prova da Brazil 135, com 240 quilômetros de percurso, e a Mons, com 320 quilômetros, num percurso que oscila entre terrenos plano e acidentados.

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“O Espírito Santo é diferenciado e esse percurso escolhido serve justamente para mostrar como o Estado é bonito e tem potencial para que as pessoas possam praticar um esporte”, diz o corredor, que só neste ano já rodou 500 quilômetros em treinos.

A previsão é de que a corrida dure incríveis 72 horas. “A intenção é que a cada ponto do Espírito Santo mais corredores possam se juntar nessa aventura. A beleza da corrida é poder compartilhar momentos, não importa se está indo rápido ou devagar. O importante é finalizar a missão. No esporte e na vida, tudo começa na mente. Quando determinamos um objetivo e não desistimos até alcançá-lo, tudo se torna possível. Esse desafio é uma corrida, mas no lugar dela podemos aplicar qualquer outra coisa”, afirmou.

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