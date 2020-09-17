Três disputam cidade do R$ 1 bilhão em caixa e dos escândalos no ES

Painel com ataques a políticos foi retirado em Presidente Kennedy, no começo de agosto, por determinação da Justiça Crédito: Foto do leitor

Com população pequena, pouco mais de 11 mil habitantes, o município é beneficiário de uma alta participação em royalties oriundos da atividade petroleira, e tem um orçamento anual de R$ 400 milhões para ser gerido pelo prefeito e com mais de R$ 1 bilhão em caixa.

Três candidaturas estão postas para ocupar a chefia do Executivo a partir de 1º de janeiro de 2021, com candidatos a prefeito e vice-prefeito: Dorlei Fontão-Aluízio Correa, na coligação PSD-Podemos; Reginaldo Quinta-Geovana Quinta, na aliança DEM-Republicanos; e a chapa-puro sangue do PDT formada por Rubem Moreira e Eduardo da Farmácia, mas também com o PP na coligação.

São nove vagas em disputa para a Câmara de Kennedy, que tem população estimada pelo IBGE em 11.658 habitantes, mas com 12.040 eleitores, segundo listagem do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

O DEM lançou chapa com 14 nomes e o PSD com 16. O PDT e o PP estão relacionando os seus ainda, assim como o PRB, denominado Republicanos.

Uma curiosidade: os nove vereadores atuais estão todos em partidos diferentes – PSDB, PR, PPS, PP, PTN, PTC, PRP, PTN e PV. Destes, apenas o PP já anunciou que acompanha a candidatura majoritária do PDT. Os demais vão compor até o dia 26, escolhendo uma das três candidaturas postas: Dorlei (PSD), Reginaldo Quinta (DEM) ou Rubens Moreira (PDT).

Vice-prefeito eleito em 2016 e prefeito no exercício do mandato desde maio de 2019, quando a titular Amanda Quinta (sem partido) foi afastada pela Justiça, Dorlei Fontão (PSD), o Dorlei da Saúde, teve seu nome homologado como candidato à reeleição, em convenção realizada na noite desta quarta-feira (16).

A mesma convenção formalizou a aliança com o Podemos, partido do deputado estadual Marcelo Santos, para que o ex-prefeito Aluízio Correa seja o candidato a vice na chapa. Por enquanto, a coligação reúne PSD e Podemos, mas poderá ser reforçada, até o dia 26, último prazo para registro de candidaturas, pela adesão do PSB do governador Renato Casagrande.

A composição com Aluízio Correa, que era pré-candidato a prefeito, foi anunciada na semana passada e homologada na convenção conjunta de PSD e Podemos.

O ex-prefeito Reginaldo Quinta, mesmo com processo com trânsito em julgado e sentença de inelegibilidade por três anos em execução , no caso conhecido como “Operação Moeda de Troca”, resolveu desafiar a Justiça Eleitoral e lançar seu nome para a eleição pelo DEM, do deputado Theodorico Ferraço, tendo como vice sua sobrinha Geovana Quinta, do Republicanos, partido liderado no Estado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso. Geovana chegou a ser presa na Operação Lee Oswald.

Quando foi preso e cassado na Operação Lee Oswald , Reginaldo usou a mesma estratégia de lançar como sucessora também uma sobrinha, Amanda Quinta, que se elegeu em 2012 pelo PSDB e se reelegeu em 2016.