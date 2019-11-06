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Seca

Moradores de Presidente Kennedy enfrentam problemas com falta de água

A situação, segundo a prefeitura, foi ocasionada pela seca que afeta a região e atingiu o poço de água que atende à comunidade de São Salvador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 11:21

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 11:21

Moradores do interior de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Estado, já estão sofrendo com os reflexos da seca na região. O poço de água que atendia a população da localidade secou e o abastecimento tem sido feito por meio do carro-pipa da prefeitura. Porém não está suficiente, segundo os moradores.
Com um bebê de apenas dois meses, a dona de casa Beatriz Andrade, está tendo que pedir água aos vizinhos que têm poços artesianos para conseguir cuidar da filha. Desde sábado não cai água na caixa. Hoje (terça) vi chegando um carro-pipa mas não vai dar para todos. Às vezes, peço água na casa de vizinhos ou compramos. A situação está terrível, conta a moradora.
Moradores de São Salvador acumulam roupa e louça seja sem água Crédito: Juliana Oliveira
Assim como ela, a moradora Juliana Oliveira, também reclama da situação. Os moradores contam que mais de 100 famílias estariam passando por problemas com o abastecimento. Não tem água nem para fazer comida. Meu tanque está cheio de louça e roupa suja. A prefeitura não está ligando para nossa situação, reclamou a dona de casa.

OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Presidente Kennedy disse, por meio da Secretaria de Obras, que iria na localidade nesta terça-feira (05) à noite com carros-pipa para o restabelecimento do serviço aos moradores de São Salvador.
Informou que o problema foi ocasionado pela seca que afeta a região e atingiu o poço de água que atende a comunidade. A prefeitura pede aos moradores que mantenham o consumo racional e pratiquem o reúso da água.
Para uma solução a longo prazo, a prefeitura afirmou que está elaborando projetos de Estação de Tratamento de Água (ETA) para atender à comunidade de São Salvador e mais dez localidades do município. A água será provinda do Rio Muqui do Norte e do Rio Itabapoana. Juntos com este projeto está sendo elaborada 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE).

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