Moradores de Presidente Kennedy enfrentam problemas com falta de água

Moradores do interior de Presidente Kennedy , Litoral Sul do Estado, já estão sofrendo com os reflexos da seca na região. O poço de água que atendia a população da localidade secou e o abastecimento tem sido feito por meio do carro-pipa da prefeitura. Porém não está suficiente, segundo os moradores.

Com um bebê de apenas dois meses, a dona de casa Beatriz Andrade, está tendo que pedir água aos vizinhos que têm poços artesianos para conseguir cuidar da filha. Desde sábado não cai água na caixa. Hoje (terça) vi chegando um carro-pipa mas não vai dar para todos. Às vezes, peço água na casa de vizinhos ou compramos. A situação está terrível, conta a moradora.

Moradores de São Salvador acumulam roupa e louça seja sem água Crédito: Juliana Oliveira

Assim como ela, a moradora Juliana Oliveira, também reclama da situação. Os moradores contam que mais de 100 famílias estariam passando por problemas com o abastecimento. Não tem água nem para fazer comida. Meu tanque está cheio de louça e roupa suja. A prefeitura não está ligando para nossa situação, reclamou a dona de casa.

OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Presidente Kennedy disse, por meio da Secretaria de Obras, que iria na localidade nesta terça-feira (05) à noite com carros-pipa para o restabelecimento do serviço aos moradores de São Salvador.

Informou que o problema foi ocasionado pela seca que afeta a região e atingiu o poço de água que atende a comunidade. A prefeitura pede aos moradores que mantenham o consumo racional e pratiquem o reúso da água.