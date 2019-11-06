Moradores de Presidente Kennedy enfrentam problemas com falta de água

Moradores do interior de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Estado, já estão sofrendo com os reflexos da seca na região. O poço de água que atendia a população da localidade secou e o abastecimento tem sido feito por meio do carro-pipa da prefeitura. Porém não está suficiente, segundo os moradores.
Com um bebê de apenas dois meses, a dona de casa Beatriz Andrade, está tendo que pedir água aos vizinhos que têm poços artesianos para conseguir cuidar da filha. Desde sábado não cai água na caixa. Hoje (terça) vi chegando um carro-pipa mas não vai dar para todos. Às vezes, peço água na casa de vizinhos ou compramos. A situação está terrível, conta a moradora.
Assim como ela, a moradora Juliana Oliveira, também reclama da situação. Os moradores contam que mais de 100 famílias estariam passando por problemas com o abastecimento. Não tem água nem para fazer comida. Meu tanque está cheio de louça e roupa suja. A prefeitura não está ligando para nossa situação, reclamou a dona de casa.
OUTRO LADO
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Presidente Kennedy disse, por meio da Secretaria de Obras, que iria na localidade nesta terça-feira (05) à noite com carros-pipa para o restabelecimento do serviço aos moradores de São Salvador.
Informou que o problema foi ocasionado pela seca que afeta a região e atingiu o poço de água que atende a comunidade. A prefeitura pede aos moradores que mantenham o consumo racional e pratiquem o reúso da água.
Para uma solução a longo prazo, a prefeitura afirmou que está elaborando projetos de Estação de Tratamento de Água (ETA) para atender à comunidade de São Salvador e mais dez localidades do município. A água será provinda do Rio Muqui do Norte e do Rio Itabapoana. Juntos com este projeto está sendo elaborada 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE).