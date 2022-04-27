Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Sinfônica do ES vai tocar no maior festival de ópera da América Latina

A Oses e o Coletivo das Artes vão apresentar a montagem “O Caixeiro da Taverna”; acompanhe nas redes sociais pela @culturadoam

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 17:49

Públicado em 

27 abr 2022 às 17:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Helder Trefzger, regente titular da Oses:
Helder Trefzger, regente titular da Oses: “É com imensa alegria que recebemos o convite para integrar este festival tão importante no cenário nacional" Crédito: Lorenzo Savergini
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) e o Coletivo das Artes vão apresentar a montagem da ópera “O Caixeiro da Taverna”, no 24º Festival Amazonas de Ópera (FAO), o maior festival do gênero na América Latina, de 29 de abril a 31 de maio, em Manaus (AM).
“É com imensa alegria que recebemos o convite para integrar este festival tão importante no cenário nacional. Para os integrantes da Orquestra Sinfônica do ES, se apresentar em outro Estado é um grande e importante reconhecimento do nosso trabalho”, afirma Helder Trefzger, maestro titular da Oses, que não regerá a orquestra em Manaus.
A Oses e o Coletivo de Artes vão se apresentar em duas datas: no sábado (30/4) e na segunda-feira (2/5), às 19h, no Teatro da Instalação, na capital amazonense.

O CAIXEIRO DA TAVERNA

A obra do maestro e também compositor Guilherme Bernstein é baseada na peça homônima do dramaturgo Martins Pena e foi apresentada em duas sessões em fevereiro deste ano, na abertura oficial da Temporada 2022 da Oses, em Vitória.
O próprio compositor Guilherme Bernstein rege o espetáculo à frente da Sinfônica do Espírito Santo. A montagem conta com direção cênica de Lício Bruno e produção de Adalgisa Rosa, do Coletivo das Artes. Lício Bruno também encabeça o elenco, formado ainda pelos cantores Adalgisa Rosa, Bruno dos Anjos, Sophia Dornellas, Alessandro Santana e o ator Tadeu Kunzendorff.
O “Caixeiro da Taverna” é uma divertida história que retrata personagens típicos que transitavam pela cidade do Rio de Janeiro, em meados do século XIX. E como toda boa comédia de costumes, é cheia de confusões, armações, situações inusitadas e reviravoltas.

Veja Também

Orquestra do ES participa de homenagem aos 250 anos de Beethoven

Orquestra do ES faz música em homenagem a vítimas do coronavírus; ouça

Cinco óperas, recitais, concertos, workshops e encontro de economia criativa estão na agenda do evento. Após dois anos sem sentir o calor da plateia, devido à pandemia, o 24º Festival Amazonas de Ópera volta a encantar o público.
A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro, e no interior daquele Estado. As estreias das óperas serão transmitidas nas redes sociais da @culturadoam.

Oses é elogiada por um dos maiores solistas do mundo

Um dos mais conceituados músicos do mundo, Antonio Meneses esteve há poucos dias no Espírito Santo, por onde começou uma turnê nacional. Depois foi pra São Paulo tocar com a Osesp sob a regência do Isaac Karabtchevsky e gravar o mesmo concerto que tocou no ES. Por áudio, ele comentou o desempenho da Orquestra Sinfônica do ES: "O Helder [Trefzger] preparou a orquestra de uma maneira tão maravilhosa que me me ajudou muito a poder me preparar para tocar o concerto de Villa-Lobos.  Agradeço muito ao Helder, que fez um trabalho maravilhoso. É muito importante para qualquer solista, para qualquer músico, que tenha uma pessoa que vai te ajudar a fazer que a coisa seja realmente boa, seja bonita, que funcione, que dê certo. Estou realmente muito satisfeito com o trabalho que o Helder fez com a orquestra em Vitória".

O regente titular da Ofes comemorou a menção elogiosa do violoncelista:  "Fiquei muito feliz por se tratar de um gigante da música clássica internacional. Antonio Meneses sempre foi uma referência pra mim, desde 1982, quando ele ganhou o primeiro prêmio e a medalha de ouro no lendário Concurso Tchaikovsky, de Moscou. Depois vieram as gravações dele com a Filarmônica de Berlim. Um artista do primeiríssimo time internacional", destacou Helder Trefzger.

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Música Amazonas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador da indústria
Brasil, o país do futuro. Mas que futuro?
Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados