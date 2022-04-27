Sinfônica do ES vai tocar no maior festival de ópera da América Latina

O CAIXEIRO DA TAVERNA
Oses é elogiada por um dos maiores solistas do mundo
Um dos mais conceituados músicos do mundo, Antonio Meneses esteve há poucos dias no Espírito Santo, por onde começou uma turnê nacional. Depois foi pra São Paulo tocar com a Osesp sob a regência do Isaac Karabtchevsky e gravar o mesmo concerto que tocou no ES. Por áudio, ele comentou o desempenho da Orquestra Sinfônica do ES: "O Helder [Trefzger] preparou a orquestra de uma maneira tão maravilhosa que me me ajudou muito a poder me preparar para tocar o concerto de Villa-Lobos. Agradeço muito ao Helder, que fez um trabalho maravilhoso. É muito importante para qualquer solista, para qualquer músico, que tenha uma pessoa que vai te ajudar a fazer que a coisa seja realmente boa, seja bonita, que funcione, que dê certo. Estou realmente muito satisfeito com o trabalho que o Helder fez com a orquestra em Vitória".
O regente titular da Ofes comemorou a menção elogiosa do violoncelista: "Fiquei muito feliz por se tratar de um gigante da música clássica internacional. Antonio Meneses sempre foi uma referência pra mim, desde 1982, quando ele ganhou o primeiro prêmio e a medalha de ouro no lendário Concurso Tchaikovsky, de Moscou. Depois vieram as gravações dele com a Filarmônica de Berlim. Um artista do primeiríssimo time internacional", destacou Helder Trefzger.