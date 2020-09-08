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Leonel Ximenes

Sindicato no ES doa R$ 150 mil em cartões de compras

Sindicomerciários-ES irá doar cartões de compras no valor de R$ 50, cada, a cerca de 3 mil comerciários sindicalizados

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

08 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cartão de compras vai beneficiar 3 mil comerciários no ES
O cartão de compras vai beneficiar 3 mil comerciários no ES Crédito: Divulgação
A direção do Sindicato dos Comerciários no Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) inicia nos próximos dias a segunda etapa da campanha solidária "Pela saúde e pela vida”, lançada em abril.
Na primeira fase, foram distribuídas 2 mil cestas básicas aos comerciários sindicalizados atingidos pela Medida Provisória do governo federal que permitiu que empresas pudessem reduzir salários e suspender contratos devido à pandemia.
Agora, o Sindicato irá doar cartões de compras no valor de R$ 50, cada, a cerca de 3 mil comerciários sindicalizados.

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“Iniciativas como as do Sindicato estão longe de resolver o grave problema econômico e social causado pela Covid-19 e que tem afetado dramaticamente os trabalhadores no comércio, mas contribui para minimizar esses impactos”, disse o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha.
Segundo o dirigente, a entidade continuará com sua luta em defesa da saúde e da vida dos trabalhadores, acima das vendas e dos lucros. “Vidas comerciárias importam”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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