Sindicato no ES doa R$ 150 mil em cartões de compras

A direção do Sindicato dos Comerciários
no Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) inicia nos próximos dias a segunda etapa da campanha solidária "Pela saúde e pela vida”, lançada em abril.
Na primeira fase, foram distribuídas 2 mil cestas básicas
aos comerciários sindicalizados atingidos pela Medida Provisória do governo federal que permitiu que empresas pudessem reduzir salários e suspender contratos devido à pandemia.
Agora, o Sindicato irá doar cartões de compras no valor de R$ 50, cada, a cerca de 3 mil comerciários sindicalizados.
“Iniciativas como as do Sindicato estão longe de resolver o grave problema econômico e social causado pela Covid-19
e que tem afetado dramaticamente os trabalhadores no comércio, mas contribui para minimizar esses impactos”, disse o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha.
Segundo o dirigente, a entidade continuará com sua luta em defesa da saúde e da vida dos trabalhadores, acima das vendas e dos lucros. “Vidas comerciárias importam”.