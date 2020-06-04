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Vulnerabilidade social

Três mil cestas básicas serão doadas para famílias carentes de Vitória

O objetivo da ação é o de minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no município. Famílias com renda de até R$ 178 por pessoa podem fazer o pedido.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 15:04

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:04

Cesta Básica
A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) abriu, nesta quinta-feira (04), 3 mil novos chamados para pedidos de cestas básicas Crédito: Arquivo | A gazeta
Três mil cestas básicas serão doadas para famílias carentes de Vitória
A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) abriu, nesta quinta-feira (04), 3 mil novos chamados para pedidos de cestas básicas. O objetivo da ação é minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no município. No programa serão beneficiadas famílias em vulnerabilidade social, que moram na capital do Espírito Santo, com renda de até R$ 178 por pessoa.
De acordo com a PMV, para o cálculo da renda, devem ser considerados todos os rendimentos formais e/ou informais da família e também os benefícios socioassistenciais recebidos, inclusive por meio de programas de transferência de renda nacionais, estaduais e municipais.
Para receber, os indivíduos que atendam aos critérios estipulados devem entrar em contato, pelo telefone 156,pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site 156 Online. Depois de avaliados os requisitos, a equipe da Semas fará o agendamento da retirada do benefício.

SERVIÇO

Como fazer
  • Pelo telefone: informar ao operador que deseja solicitar cesta básica;
  • Pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site 156 Online: selecione 156, depois "Assistência Social" e, depois, "Cesta Básica";
A Semas orienta ainda que o solicitante anote o protocolo e aguarde a resposta, já que, ao abrir outro chamado, antes de ser respondido, o beneficiário retiraria a oportunidade de outras pessoas solicitarem o benefício, considerando o número limitado de cestas básicas disponíveis.

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