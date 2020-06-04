Três mil cestas básicas serão doadas para famílias carentes de Vitória
A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) abriu, nesta quinta-feira (04), 3 mil novos chamados para pedidos de cestas básicas. O objetivo da ação é minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no município. No programa serão beneficiadas famílias em vulnerabilidade social, que moram na capital do Espírito Santo, com renda de até R$ 178 por pessoa.
De acordo com a PMV, para o cálculo da renda, devem ser considerados todos os rendimentos formais e/ou informais da família e também os benefícios socioassistenciais recebidos, inclusive por meio de programas de transferência de renda nacionais, estaduais e municipais.
Para receber, os indivíduos que atendam aos critérios estipulados devem entrar em contato, pelo telefone 156,pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site 156 Online. Depois de avaliados os requisitos, a equipe da Semas fará o agendamento da retirada do benefício.
SERVIÇO
Como fazer
- Pelo telefone: informar ao operador que deseja solicitar cesta básica;
- Pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site 156 Online: selecione 156, depois "Assistência Social" e, depois, "Cesta Básica";
A Semas orienta ainda que o solicitante anote o protocolo e aguarde a resposta, já que, ao abrir outro chamado, antes de ser respondido, o beneficiário retiraria a oportunidade de outras pessoas solicitarem o benefício, considerando o número limitado de cestas básicas disponíveis.