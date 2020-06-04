A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) abriu, nesta quinta-feira (04), 3 mil novos chamados para pedidos de cestas básicas Crédito: Arquivo | A gazeta

Your browser does not support the audio element. Três mil cestas básicas serão doadas para famílias carentes de Vitória

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) abriu, nesta quinta-feira (04), 3 mil novos chamados para pedidos de cestas básicas. O objetivo da ação é minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no município. No programa serão beneficiadas famílias em vulnerabilidade social, que moram na capital do Espírito Santo, com renda de até R$ 178 por pessoa.

De acordo com a PMV, para o cálculo da renda, devem ser considerados todos os rendimentos formais e/ou informais da família e também os benefícios socioassistenciais recebidos, inclusive por meio de programas de transferência de renda nacionais, estaduais e municipais.

Para receber, os indivíduos que atendam aos critérios estipulados devem entrar em contato, pelo telefone 156,pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site 156 Online. Depois de avaliados os requisitos, a equipe da Semas fará o agendamento da retirada do benefício.

SERVIÇO

Como fazer

Pelo telefone: informar ao operador que deseja solicitar cesta básica;

Pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site 156 Online: selecione 156, depois "Assistência Social" e, depois, "Cesta Básica";