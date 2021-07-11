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Leonel Ximenes

Sindicato do ES sorteará dois carros zero para atrair mais filiados

Valor de entrada de cada veículo chega a R$ 55 mil; entidade acaba de sortear notebooks e agora vai distribuir bicicletas

Públicado em 

11 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Modelo semelhante a este será sorteado no dia 27 de novembro entre os sindicalizados
Modelo semelhante a este será sorteado no dia 27 de novembro entre os sindicalizados Crédito: Divulgação
O poderoso Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e Minas Gerais (Sindfer/ES-MG) vai sortear entre a categoria dois carros HB20 zero-quilômetro: um para os trabalhadores na ativa sindicalizados e o outro para os aposentados e pensionistas também filiados à entidade. O valor básico do veículo da Hyundai custa R$ 55 mil. No total, o sindicato está gastando pelo menos R$ 110 mil nos dois carros.
O sorteio será realizado no dia 27 de novembro, em comemoração aos 89 anos do sindicato. A meta do Sindfer, que diz ter mais de 75% de filiação em sua base sindical, é aumentar ainda mais o número de adeptos. A entidade afirma que está conseguindo filiar pelo menos 120 novos ferroviários por mês.
“É uma forma simbólica de retribuirmos aos que acreditam na nova direção do Sindfer”, diz o presidente do sindicato, Wagner Xavier. Ele afirma que assumiu o comando do Sindicato dos Ferroviários, em janeiro de 2020, com déficit superior a R$ 3 milhões, e que, em um ano e meio, conseguiu alcançar um superávit financeiro de cerca de R$ 1 milhão.
Em comunicado recente à categoria, o Sindfer diz que a taxa de sindicalização no Brasil alcança o índice de apenas 11,2% (2019) e que na Suécia, onde o número de filiados é considerado alto, o patamar chega a 67%; ou seja, inferior ao próprio índice de sindicalização do poderoso sindicato ferroviário capixaba.

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Por sinal, o Sindfer é chegado a um sorteio de prêmios. No começo de junho, distribuiu cinco notebooks para a categoria e para 14 de julho promete sortear cinco bicicletas com transmissão ao vivo pelo Facebook.
A atual direção do Sindfer/ES-MG tem investido recursos nas atividades sociais da categoria, que incluem, por exemplo, melhorias na sede e nas subsedes do sindicato e nas suas colônias de férias.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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