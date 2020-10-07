Sindicato poderoso no ES sorteia viagens e iPhones para conseguir mais filiados

O poderoso Sindicato dos Ferroviários (Sindfer ES/MG)
está sorteando cinco viagens para grandes destinos turísticos do país, cinco iPhones, cinco TVs LED de 50 polegadas 4K e cinco bicicletas, como forma de atrair mais trabalhadores para a sindicalização.
Os primeiros sorteios, de pacotes turísticos, serão realizados na tarde desta quarta-feira (7). Os cinco felizardos, que terão direito a levar acompanhante e dependentes diretos, poderão optar por um dos seis destinos oferecidos pelo sindicato: Porto de Galinhas (PE), Gramado (RS), Foz do Iguaçu (PR), Beto Carreiro (SC), Morro de São Paulo (BA) e Maragogi (AL). No dia 5 de novembro serão sorteados os smartphones; em 9 de dezembro, as bicicletas; e em 1º de janeiro de 2021, os televisores.
Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE
divulgada em 2018, a taxa média de sindicalização no país é de 14,4%. Trata-se da menor taxa da série histórica da PNAD, iniciada em 2012. A meta do Sindfer é elevar o índice de sindicalização até o final do mandato da atual diretoria (2024) para 80% da base de representados.
A base de sindicalizados do Sindfer é de cerca de 4,5 mil trabalhadores da ativa e em torno de 4,3 mil aposentados e pensionistas. No caso do pessoal da ativa, segundo a assessoria da entidade, a sindicalização equivale a mais de 60% dos trabalhadores na base do Sindfer, no Espírito Santo e em Minas Gerais
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Os primeiros sorteios serão realizados na sede do Sindfer, em Vitória, às 16h de desta quarta (7), e poderão ser acompanhados pelo trabalhadores presencialmente ou ao vivo pelo Facebook do Sindicato dos Ferroviários.