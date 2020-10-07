Sindicato poderoso no ES sorteia viagens e iPhones para conseguir mais filiados

Os primeiros sorteios, de pacotes turísticos, serão realizados na tarde desta quarta-feira (7). Os cinco felizardos, que terão direito a levar acompanhante e dependentes diretos, poderão optar por um dos seis destinos oferecidos pelo sindicato: Porto de Galinhas (PE), Gramado (RS), Foz do Iguaçu (PR), Beto Carreiro (SC), Morro de São Paulo (BA) e Maragogi (AL). No dia 5 de novembro serão sorteados os smartphones; em 9 de dezembro, as bicicletas; e em 1º de janeiro de 2021, os televisores.