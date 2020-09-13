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Leonel Ximenes

Sindicato quer ir à Justiça contra demissões na Vale no ES e em MG

Sindfer diz que 50 trabalhadores foram demitidos na semana passada em Tubarão; mineradora alega que desligamentos estão abaixo da média

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

13 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vale distribuiu dividendos aos acionistas na semana passada
Vale distribuiu R$ 12,4 bilhões de dividendos e juros aos acionistas na semana passada Crédito: Reprodução da internet
Sindicato dos Ferroviários (Sindfer ES/MG) diz que está estudando uma forma jurídica para tentar reverter as demissões realizadas pela Vale nos últimos dias. Segundo a entidade sindical, 50 empregados da planta do Complexo de Tubarão foram demitidos na sexta-feira (11), um dia após o Conselho de Administração da empresa aprovar o pagamento de R$ 12,4 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas.
Para o presidente do Sindfer, Wagner Xavier, a Vale está “pagando pra ver a reação da sociedade”. O dirigente diz que repudia a postura da empresa que, neste ano, segundo o sindicato, já dispensou centenas de empregados no Espírito Santo e em Minas Gerais, base territorial do Sindifer.
"Por tudo o que aconteceu recentemente envolvendo o nome e a imagem da Vale, essa empresa tem o compromisso moral e social com a sociedade capixaba e mineira na manutenção de empregos e postos de trabalho. Há um limite ético para o lucro e a Vale tem que entender que nem tudo é resultado financeiro", afirmou Wagner Xavier.
O dirigente destaca que a mineradora registrou lucro de R$ 5,3 bilhões no segundo trimestre deste ano, com efeitos positivos da retomada da demanda chinesa por minério de ferro. E mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a empresa fechou o primeiro semestre com lucro acumulado de R$ 6,2 bilhões.

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“No momento mais difícil para a Vale, no ano passado, os trabalhadores vestiram a camisa e arregaçaram as mangas, com o compromisso de reerguer a empresa, sobretudo resgatar sua imagem, profundamente abalada, principalmente pelo episódio de Brumadinho”, pondera. O dirigente reclama que, passado pouco mais de um ano, os acionistas recebem dividendos ao mesmo tempo em que trabalhadores são demitidos.

O QUE DIZ A VALE

Em nota à coluna, a Vale informa que “o número médio de desligamentos, nos últimos 12 meses, está abaixo da média histórica e também da média da indústria brasileira de mineração e siderurgia”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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