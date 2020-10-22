Camisa autografada por Zico é arrematada por R$ 100 mil por sindicato do ES

A camisa comemorativa doada e autografada por Zico foi arrematada por R$ 100 mil no Leilão em prol da campanha #JuntasPelaMama Crédito: Arquivo pessoal

Na carreira como goleiro, o comentarista esportivo da TV Gazeta, Paulo Sérgio, ajudou os clubes por onde atuou com belas defesas. Já aposentado há décadas dos gramados e também do futebol de areia, onde colaborou para o desenvolvimento da modalidade, o ex-jogador segue fazendo a diferença, mas desta vez fora dos campos.

#JuntosPelaMama, da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. O ex-jogador de passagens marcantes por Fluminense e Botafogo decidiu doar duas camisas que tinha no próprio acervo: uma dele próprio da época de goleiro da seleção de futebol de areia e a outra de um jogo comemorativo de Pelé pelo Na última segunda-feira (19), ele foi procurado pela esposa de um amigo para que ajudasse de alguma forma na campanha, da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. O ex-jogador de passagens marcantes por Fluminense e Botafogo decidiu doar duas camisas que tinha no próprio acervo: uma dele próprio da época de goleiro da seleção de futebol de areia e a outra de um jogo comemorativo de Pelé pelo Flamengo , em partida organizada por Zico.

Your browser does not support the audio element. Camisa do Fla autografada por Zico é arrematada por 100 mil em leilão no ES

"Já passei por isso (câncer de mama) na família. Minha esposa superou essa doença há seis anos, então acabei tocado com o pedido. Falei para ela que eu poderia doar as camisas para o leilão que estavam organizando. Como não pude estar presente no evento porque precisava assistir aos jogos da rodada para comentar hoje (quinta-feira) no Bom Dia Espírito Santo, gravei um vídeo para a campanha e ajudei como pude", disse Paulo Sérgio.

ARREMATADO

O leilão foi realizado na noite desta quarta-feira (21) e por volta das 23h, quando assistia aos jogos em casa, o telefone do comentarista esportivo tocou: era a esposa do próprio amigo dizendo a ele que as duas camisas doadas foram arrematadas pelo valor de R$ 100 mil reais.

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"Até imaginava que poderia conseguir um bom valor, mas R$ 100 mil reais eu fiquei muito surpreso, e principalmente feliz. Soube que o arremate foi realizado pelo Sindicato dos Atacadistas do Espírito Santo (Sincades). Eles inclusive, vão emoldurar essa camisa em um quadro para deixá-la na sede deles", complementou Paulo Sérgio.