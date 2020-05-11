Símbolo de Guarapari, Tigrão recebe máscara contra o coronavírus

A campanha pelo uso de máscaras
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus
ganhou um grande (e pesado) aliado: o Tigrão de Guarapari
. Símbolo da Cidade-Saúde desde 1972, a escultura em fibra de vidro, instalada num posto de gasolina na entrada do balneário, recebeu uma máscara no fim de semana e agora passa pra todo mundo a mensagem de que é preciso se proteger da doença.
Sócio-gerente do Posto Dino, Lauro Hoffmann Pádua conta que acatou a sugestão de um amigo, que doou a máscara para colocar na escultura: “Aqui no posto, que é um serviço essencial e não pode parar, todos os funcionários estão devidamente protegidos com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
. A máscara no Tigrão é um forma de conscientizar a população para um proteção a mais”, explica Pádua.
A máscara do “felino” tem 1m x 1,3m, foi confeccionada de pano e está bem visível. O Tigrão foi instalado no posto há 48 anos, em uma campanha de uma multinacional do ramo de petróleo que tinha como lema “ponha um tigre em seu carro”.
A escultura é tão querida e tão marcante em Guarapari que, em 2011, um vereador apresentou um projeto de lei para declarar o Tigrão Patrimônio Cultural da cidade, mas a Câmara acabou arquivando a matéria.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
, Guarapari tem 67 casos confirmados de Covid-19, com três óbitos (índice de 4,48% de letalidade). Estão em investigação, segundo a prefeitura, outros 256 casos e sete pessoas estão hospitalizadas por causa da doença.