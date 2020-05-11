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Leonel Ximenes

Símbolo de Guarapari, Tigrão recebe máscara contra o coronavírus

Escultura instalada num posto na entrada da cidade ganhou o adereço no fim de semana com o objetivo de ajudar na conscientização da população

Públicado em 

11 mai 2020 às 15:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Tigrão devidamente protegido com máscara
O Tigrão devidamente protegido com máscara Crédito: Rodrigo Barbosa
A campanha pelo uso de máscaras para evitar a contaminação pelo novo coronavírus ganhou um grande (e pesado) aliado: o Tigrão de Guarapari. Símbolo da Cidade-Saúde desde 1972, a escultura em fibra de vidro, instalada num posto de gasolina na entrada do balneário, recebeu uma máscara no fim de semana e agora passa pra todo mundo a mensagem de que é preciso se proteger da doença.
Sócio-gerente do Posto Dino, Lauro Hoffmann Pádua conta que acatou a sugestão de um amigo, que doou a máscara para colocar na escultura: “Aqui no posto, que é um serviço essencial e não pode parar, todos os funcionários estão devidamente protegidos com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A máscara no Tigrão é um forma de conscientizar a população para um proteção a mais”, explica Pádua.
A máscara do “felino” tem 1m x 1,3m, foi confeccionada de pano e está bem visível. O Tigrão foi instalado no posto há 48 anos, em uma campanha de uma multinacional do ramo de petróleo que tinha como lema “ponha um tigre em seu carro”.

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A escultura é tão querida e tão marcante em Guarapari que, em 2011, um vereador apresentou um projeto de lei para declarar o Tigrão Patrimônio Cultural da cidade, mas a Câmara acabou arquivando a matéria.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Guarapari tem 67 casos confirmados de Covid-19, com três óbitos (índice de 4,48% de letalidade). Estão em investigação, segundo a prefeitura, outros 256 casos e sete pessoas estão hospitalizadas por causa da doença.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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