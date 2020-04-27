Aglomeração de pessoas em frente à agência da Caixa Econômica no Centro de Guarapari Crédito: Reprodução / Simone Silva

Um vídeo gravado por uma moradora mostra uma grande fila de pessoas perto de uma agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Guarapari , na manhã desta segunda-feira (27). São centenas de pessoas aglomeradas aguardando a abertura do banco.

Your browser does not support the audio element. Aglomeração e Fila gigantesca em agência da Caixa em Guarapari

O vídeo foi gravado pela Simone Silva, que mora a poucos metros da agência, por volta das 10h. Mas, segundo ela, nos últimos dias esse movimento tem começado bem mais cedo. Às 7h, já tem gente na fila. Aqui está ficando muito lotado. Tinha uma funcionária da Caixa com equipamentos de proteção informando as pessoas sobre os horários, mas não tem jeito, disse.

No registro é possível ver que a maioria não usava máscaras de proteção facial - o que é obrigatório desde o último dia 20 de abril, após decreto estadual -, e também não respeitava o distanciamento, estando muito perto umas das outras na fila.

A movimentação de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal é grande nesta segunda (27), pois marca o início do saque em dinheiro para os beneficiados pelo auxílio emergencial do governo . O pagamento em espécie vai até o próximo dia 5 maio, e o calendário foi dividido de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Nesta segunda, o acesso ao dinheiro estará liberado para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

O QUE DIZ A CAIXA

Procurada pela reportagem, a Caixa informou que tem adotado diversas medidas de enfrentamento aos efeitos do novo coronavírus. [...] vem sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências, com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social, além da limitação no fluxo de pessoas no interior da agência.

Sobre a corrida às unidades para o auxílio emergencial, o banco informa que não é necessária corrida às agências ou casas lotéricas para cadastramento, consulta ou saque do Auxílio Emergencial. O cadastramento pode ser realizado digitalmente pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br. O acompanhamento da solicitação está disponível somente por este site e pela central telefônica exclusiva 111. É possível conferir, inclusive, se o cadastro para receber o benefício foi aprovado.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari também foi procurada para saber se alguma medida será tomada para evitar a aglomeração de pessoas em frente à agência do Centro ou a outras que possam se formar na cidade. Em nota, informou que a Secretaria Municipal de Saúde e Procon Municipal realizaram, nesta segunda-feira (27), uma reunião com representantes da Caixa Economica Federal, objetivando medidas para evitar aglomerações nas agências da cidade".