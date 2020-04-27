Um vídeo gravado por uma moradora mostra uma grande fila de pessoas perto de uma agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Guarapari, na manhã desta segunda-feira (27). São centenas de pessoas aglomeradas aguardando a abertura do banco.
Aglomeração e Fila gigantesca em agência da Caixa em Guarapari
O vídeo foi gravado pela Simone Silva, que mora a poucos metros da agência, por volta das 10h. Mas, segundo ela, nos últimos dias esse movimento tem começado bem mais cedo. Às 7h, já tem gente na fila. Aqui está ficando muito lotado. Tinha uma funcionária da Caixa com equipamentos de proteção informando as pessoas sobre os horários, mas não tem jeito, disse.
No registro é possível ver que a maioria não usava máscaras de proteção facial - o que é obrigatório desde o último dia 20 de abril, após decreto estadual -, e também não respeitava o distanciamento, estando muito perto umas das outras na fila.
A movimentação de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal é grande nesta segunda (27), pois marca o início do saque em dinheiro para os beneficiados pelo auxílio emergencial do governo. O pagamento em espécie vai até o próximo dia 5 maio, e o calendário foi dividido de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Nesta segunda, o acesso ao dinheiro estará liberado para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.
O QUE DIZ A CAIXA
Procurada pela reportagem, a Caixa informou que tem adotado diversas medidas de enfrentamento aos efeitos do novo coronavírus. [...] vem sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências, com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social, além da limitação no fluxo de pessoas no interior da agência.
Sobre a corrida às unidades para o auxílio emergencial, o banco informa que não é necessária corrida às agências ou casas lotéricas para cadastramento, consulta ou saque do Auxílio Emergencial. O cadastramento pode ser realizado digitalmente pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br. O acompanhamento da solicitação está disponível somente por este site e pela central telefônica exclusiva 111. É possível conferir, inclusive, se o cadastro para receber o benefício foi aprovado.
PREFEITURA DE GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari também foi procurada para saber se alguma medida será tomada para evitar a aglomeração de pessoas em frente à agência do Centro ou a outras que possam se formar na cidade. Em nota, informou que a Secretaria Municipal de Saúde e Procon Municipal realizaram, nesta segunda-feira (27), uma reunião com representantes da Caixa Economica Federal, objetivando medidas para evitar aglomerações nas agências da cidade".
Disse que "segundo representantes da Caixa, serão disponibilizados veículos de som com áudio sobre a importância do distanciamento e os serviços realizados, contratação de profissionais para auxiliar na organização e atendimento, entre outras medidas".