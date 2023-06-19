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Leonel Ximenes

Setor que fatura 1 bilhão de dólares no ES faz megaevento em Cachoeiro

Feira é a grande vitrine de negócios do setor de rochas ornamentais brasileiras

Públicado em 

19 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Máquinas em exposição na Cachoeiro Stone Fair
Máquinas em exposição na Cachoeiro Stone Fair Crédito: Divulgação
Já está tudo pronto para a 34ª Edição da Cachoeiro Stone Fair, a maior vitrine de negócios do mercado de rochas brasileiro, que será realizada de 22 a 25 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim. Com o tema “Coloque o pé no futuro”, a feira apresentará, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras.
Neste ano, a Cachoeiro Stone Fair será maior. Com a reforma do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, o evento terá uma área de 30 mil m2, sendo 10 mil m2 de espaço coberto e também uma área de exposição dos blocos de rochas ornamentais.
Maior Estado exportador brasileiro, responsável por quase 82% do faturamento do país, o Espírito Santo exportou em 2022, US$1,05 bilhão. Considerada a Capital Mundial do Mármore, a cidade de Cachoeiro recebe um impacto positivo com a realização da feira.

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Além de fomentar o setor de rochas, o evento também afeta, positivamente, segmentos do turismo de negócios da região. A expectativa é de aquecimento, também, dos setores de alimentação e serviços. Toda rede hoteleira da região, inclusive de outros municípios, já está mobilizada.
Serão cerca de 200 expositores de toda cadeia produtiva, da extração ao beneficiamento. A expectativa é a de que o número de visitantes da última edição seja superado, foram mais de 20 mil pessoas circulando pela feira no ano passado.
Em 2022, a feira recebeu visitantes de China, Estados Unidos e Itália, que são os maiores compradores da pedra natural brasileira, além de países da América Latina, como México, Chile, Colômbia e Uruguai
Blocos em exposição para venda na feira de Cachoeiro
Blocos em exposição para venda na feira de Cachoeiro Crédito: Divulgação
A CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora da Cachoeiro Stone Fair, Flávia Milaneze, destaca essa a importância da feira para o setor. “A Cachoeiro Stone Fair tem mais de 30 anos de história e credibilidade no mercado, e o diferencial de trazer inovações a cada edição, desde a sua forma de apresentação que visa proporcionar uma experiência diferenciada, além de programações inéditas e exclusivas aos visitantes”, disse.
O presidente do Sindicato do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins, está otimista para esta nova edição da Cachoeiro Stone Fair. “Esperamos um público qualificado como o do ano passado. E temos certeza de que teremos um ambiente favorável para fechamento de negócios”, afirma.
A Cachoeiro Stone Fair conta com uma série de ações e soluções para ampliar as conexões entre expositores e compradores. Sucesso na edição passada, o Encontro de Marmoristas está de volta com uma programação inédita e palestras de nomes que são referência no mercado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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