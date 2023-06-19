Setor que fatura 1 bilhão de dólares no ES faz megaevento em Cachoeiro

Máquinas em exposição na Cachoeiro Stone Fair Crédito: Divulgação

Já está tudo pronto para a 34ª Edição da Cachoeiro Stone Fair, a maior vitrine de negócios do mercado de rochas brasileiro, que será realizada de 22 a 25 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim . Com o tema “Coloque o pé no futuro”, a feira apresentará, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras.

Neste ano, a Cachoeiro Stone Fair será maior. Com a reforma do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, o evento terá uma área de 30 mil m2, sendo 10 mil m2 de espaço coberto e também uma área de exposição dos blocos de rochas ornamentais.

Maior Estado exportador brasileiro, responsável por quase 82% do faturamento do país, o Espírito Santo exportou em 2022, US$1,05 bilhão. Considerada a Capital Mundial do Mármore, a cidade de Cachoeiro recebe um impacto positivo com a realização da feira.

Além de fomentar o setor de rochas, o evento também afeta, positivamente, segmentos do turismo de negócios da região . A expectativa é de aquecimento, também, dos setores de alimentação e serviços. Toda rede hoteleira da região, inclusive de outros municípios, já está mobilizada.

Serão cerca de 200 expositores de toda cadeia produtiva, da extração ao beneficiamento. A expectativa é a de que o número de visitantes da última edição seja superado, foram mais de 20 mil pessoas circulando pela feira no ano passado.

Em 2022, a feira recebeu visitantes de China, Estados Unidos e Itália, que são os maiores compradores da pedra natural brasileira, além de países da América Latina, como México, Chile, Colômbia e Uruguai

Blocos em exposição para venda na feira de Cachoeiro Crédito: Divulgação

A CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora da Cachoeiro Stone Fair, Flávia Milaneze, destaca essa a importância da feira para o setor. “A Cachoeiro Stone Fair tem mais de 30 anos de história e credibilidade no mercado, e o diferencial de trazer inovações a cada edição, desde a sua forma de apresentação que visa proporcionar uma experiência diferenciada, além de programações inéditas e exclusivas aos visitantes”, disse.

O presidente do Sindicato do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins, está otimista para esta nova edição da Cachoeiro Stone Fair. “Esperamos um público qualificado como o do ano passado. E temos certeza de que teremos um ambiente favorável para fechamento de negócios”, afirma.