Fecomércio quer Hotel Senac como parada de navios de cruzeiro

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do ES (Fecomércio-ES) quer transformar o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória
, em uma parada de navios de cruzeiro. Segundo o presidente da entidade, Idalberto Moro, existe um projeto de revitalização da área de lazer do estabelecimento, o que contempla o ponto de atração das embarcações.
Moro não quis dizer exatamente quem encomendou o projeto, mas confirmou que há um estudo em andamento na Universidade de São Paulo (USP) para que navios comecem a atracar na parte de trás do hotel. Ele disse que esse projeto não é da da Fecomércio: “São de vários atores daqui de Vitória”, limitou-se a dizer.
A ideia é que o hotel seja um ponto de parada dos cruzeiros marítimos, como ocorre em Búzios e Ilha Grande (RJ) e Ilhabela (SP). A estrutura para receber esses navios estará inclusa no projeto de revitalização. Ainda de acordo com Idalberto, a ideia é que navios atraquem para que os turistas passem o dia na Grande Vitória
e aproveitem a gastronomia do hotel.
* Com informações de Felipe Sena