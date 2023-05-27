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Leonel Ximenes

Fecomércio quer Hotel Senac como parada de navios de cruzeiro

Projeto prevê que turistas passem o dia na Grande Vitória e aproveitem a gastronomia do estabelecimento

Públicado em 

27 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Porto de Vitória
Navio de turismo atracado no Porto de Vitória  Crédito: Porto de Vitória
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do ES (Fecomércio-ES) quer transformar o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, em uma parada de navios de cruzeiro. Segundo o presidente da entidade, Idalberto Moro, existe um projeto de revitalização da área de lazer do estabelecimento, o que contempla o ponto de atração das embarcações.
Moro não quis dizer exatamente quem encomendou o projeto, mas confirmou que há um estudo em andamento na Universidade de São Paulo (USP) para que navios comecem a atracar na parte de trás do hotel. Ele disse que esse projeto não é da da Fecomércio: “São de vários atores daqui de Vitória”, limitou-se a dizer.
A ideia é que o hotel seja um ponto de parada dos cruzeiros marítimos, como ocorre em Búzios e Ilha Grande (RJ) e Ilhabela (SP). A estrutura para receber esses navios estará inclusa no projeto de revitalização. Ainda de acordo com Idalberto, a ideia é que navios atraquem para que os turistas passem o dia na Grande Vitória e aproveitem a gastronomia do hotel.
Com informações de Felipe Sena

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Turismo no ES Vitória (ES) Navio Fecomércio
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