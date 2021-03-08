Serra oferece centro de negócios à população. De graça

A Prefeitura da Serra
já instalou os dois primeiros espaços públicos para reunião de negócios. Conhecidas no jargão corporativo como coworking, as salas são equipadas com televisor, projetor, computadores com acesso à internet e ar-condicionado e estão sendo instaladas em locais pouco utilizados.
Os dois primeiros centros de negócios, que já estão prontos, vão funcionar na biblioteca da Serra-sede e na biblioteca do Centro Cultural de Valparaíso. Segundo o vice-prefeito Thiago Carreiro (Cidadania), que também é secretário municipal de Economia Criativa, os próximos serão implantados na Arena Riviera de Jacaraípe
, na Arena de Vila Nova de Colares e em Feu Rosa, em local a ser definido.
“Esses centros podem atrair mais investidores para o município. Muitos empreendedores não têm uma estrutura para prospectar seus negócios, por isso estamos instalando esses espaços equipados em locais que podem ser melhor aproveitados”, explica Thiago.
Outra meta do projeto, segundo o vice-prefeito, é dar apoio aos jovens empreendedores que atuam em empresas juniores por meio do projeto Serra Empreendedora. Para isso, a prefeitura pretende também estabelecer parcerias com o Sebrae
, para capacitação dos empreendedores