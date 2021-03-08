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Leonel Ximenes

Serra oferece centro de negócios à população. De graça

Os chamados coworking já foram instalados em dois locais do município; outros três serão implantados

Publicado em 08 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Biblioteca do Centro Cultural de Valparaíso já tem uma sala de negócios
Biblioteca do Centro Cultural de Valparaíso já tem uma sala de negócios Crédito: Matheus Rodrigues
A Prefeitura da Serra já instalou os dois primeiros espaços públicos para reunião de negócios. Conhecidas no jargão corporativo como coworking, as salas são equipadas com televisor, projetor, computadores com acesso à internet e ar-condicionado e estão sendo instaladas em locais pouco utilizados.
Os dois primeiros centros de negócios, que já estão prontos, vão funcionar na biblioteca da Serra-sede e na biblioteca do Centro Cultural de Valparaíso. Segundo o vice-prefeito Thiago Carreiro (Cidadania), que também é secretário municipal de Economia Criativa, os próximos serão implantados na Arena Riviera de Jacaraípe, na Arena de Vila Nova de Colares e em Feu Rosa, em local a ser definido.

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“Esses centros podem atrair mais investidores para o município. Muitos empreendedores não têm uma estrutura para prospectar seus negócios, por isso estamos instalando esses espaços equipados em locais que podem ser melhor aproveitados”, explica Thiago.
Outra meta do projeto, segundo o vice-prefeito, é dar apoio aos jovens empreendedores que atuam em empresas juniores por meio do projeto Serra Empreendedora. Para isso, a prefeitura pretende também estabelecer parcerias com o Sebrae, para capacitação dos empreendedores

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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