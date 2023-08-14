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Leonel Ximenes

Série sobre programa que foi fenômeno da TV resgata cartaz de show no ES

Espetáculo foi apresentado no dia 17 de junho de 1984, no interior do Estado

Públicado em 

14 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cartaz do show do Balão Mágico em Colatina em 1984
O cartaz do show do Balão Mágico em Colatina em 1984 Crédito: “Comunidade Colatinense e Região”
A série documental “A Superfantástica História do Balão Mágico”, exibida pelo streaming Star+, apresenta a história do grupo Balão Mágico e, também, faz uma conexão com o Espírito Santo.
Em um dos momentos do episódio, o grupo, quando em 1983 lançou o seu segundo álbum, que teve como sucessos “Superfantástico”, “Ursinho Pimpão” e “Ai! Meu Nariz”, iniciou turnê por todo o Brasil e os integrantes, ainda em três (Mike, Simony e Tob), demonstravam desgastes e cansaço.
Um dos cartazes dos shows apresentados pelo documentário foi justamente em Colatina, no ano de 1984, mais precisamente no dia 17 de junho, às 10h30, no estádio municipal. No mês seguinte, o grupo receberia seu mais novo integrante, Jairzinho.
O mistério de como foi o show foi ajudado a ser desvendado por meio de publicação na “Comunidade Colatinense e Região”, no Facebook. Por lá, saudosos fãs do grupinho infantil relataram que até o balão físico sobrevoou a Princesinha do Norte.
Imagem do cartaz como aparece na série exibida pelo streaming Star+
Imagem do cartaz como aparece na série exibida pelo streaming Star+ Crédito: “Comunidade Colatinense e Região”
A Turma do Balão Mágico foi um sucesso de vendas de álbuns e de audiência na TV brasileira, ficando no ar no horário matutino de 1983 a 1986 na TV Globo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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