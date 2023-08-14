Série sobre programa que foi fenômeno da TV resgata cartaz de show no ES

A série documental “A Superfantástica História do Balão Mágico”, exibida pelo streaming Star+, apresenta a história do grupo Balão Mágico e, também, faz uma conexão com o Espírito Santo
.
Em um dos momentos do episódio, o grupo, quando em 1983 lançou o seu segundo álbum, que teve como sucessos “Superfantástico”, “Ursinho Pimpão” e “Ai! Meu Nariz”, iniciou turnê por todo o Brasil e os integrantes, ainda em três (Mike, Simony e Tob), demonstravam desgastes e cansaço.
Um dos cartazes dos shows apresentados pelo documentário foi justamente em Colatina
, no ano de 1984, mais precisamente no dia 17 de junho, às 10h30, no estádio municipal. No mês seguinte, o grupo receberia seu mais novo integrante, Jairzinho.
O mistério de como foi o show foi ajudado a ser desvendado por meio de publicação na “Comunidade Colatinense e Região”, no Facebook
. Por lá, saudosos fãs do grupinho infantil relataram que até o balão físico sobrevoou a Princesinha do Norte.
A Turma do Balão Mágico foi um sucesso de vendas de álbuns e de audiência na TV brasileira, ficando no ar no horário matutino de 1983 a 1986 na TV Globo.