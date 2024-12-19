Se não houver “traições”, presidente da Câmara de Vila Velha está definido

Câmara Municipal de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Candidato do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), o vereador Osvaldo Maturano (PRD) tem tudo para ser o próximo presidente da Câmara de Vila Velha. Apoiado por 11 colegas em chapa já registrada, ele recebeu o apoio de mais dois parlamentares nas últimas horas, o que lhe confere a condição de franco-favorito na disputa - na próxima legislatura a CMVV terá 21 cadeiras.

Na noite de quarta-feira (18), Ivan Carlini (Podemos) reuniu-se com Arnaldinho e retirou a sua candidatura: “Vou apoiar Maturano, que é meu amigo e sempre votou em mim para presidente da Câmara. Só seria candidato se o prefeito quisesse”, afirmou Ivan, eleito para o seu oitavo mandato no legislativo canela-verde.

Outro apoio a Maturano veio do vereador Welber da Segurança (União Brasil), que postou nesta quinta-feira (19), em suas redes sociais, uma foto dele com Arnaldinho e Maturano.

Maturano (à esquerda) é o candidato do prefeito Arnaldinho Crédito: Instagram

“Comecei o dia com uma reunião com o meu amigo Osvaldo Maturano, líder do prefeito Arnaldinho, para declarar meu apoio à chapa encabeçada por ele para presidir a Câmara de Vila Velha. Junto com o nosso prefeito, vamos continuar trabalhando muito para transformar Vila Velha na melhor cidade do Brasil”, escreveu Welber.

Com as defecções de Carlini e Welber, o autodenominado “grupo dos 10” fica reduzido a oito dos 21 parlamentares que escolherão o novo presidente da Câmara de Vila Velha no dia 1º de janeiro. O prazo fatal para registro de chapas é 23 de dezembro.

QUEM É QUEM

Portanto, no atual estágio de articulação, Maturano (presidente) tem o apoio declarado de 13 parlamentares: Léo Pindoba como 1º secretário (Podemos); Carol Caldeira (DC) como 2º secretário; Hércules Silveira como vice (PP); Alex Recepute (PRD), 2º vice-presidente; Ademir Pontini (MDB), 3º secretário, além de Anadelso Pereira (Podemos); Devanir Ferreira (Republicanos); Joel Rangel (Podemos); Thiagão Henker (Podemos); Jonimar Oliveira (PP); Welber da Segurança (União Brasil) e Ivan Carlini (Podemos).

Os outros oito vereadores são: Rogério Cardoso (Podemos), Patrícia Crizanto (PSB), Renzo Mendes (PP), Fábio Pires (Agir), Rafael Primo (PT) e os três do PL: Patrick da Guarda, Devacir Rabello e Pastor Fabiano Oliveira.

Embora tenham manifestado apoio político, os 13 vereadores que declararam apoio a Maturano podem mudar de ideia e votar em qualquer outro candidato, até o prazo final de registro de chapa, que é a próxima segunda-feira (23).