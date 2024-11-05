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Leonel Ximenes

Religião, jornalismo e ecologia: três novos livros em quatro dias no ES

Um dos destaques é a autobiografia de Reginaldo Leme, jornalista especializado em cobertura de Fórmula 1

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 17:39

Públicado em 

05 nov 2024 às 17:39
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Os livros que serão lançados de quarta a sábado em Vitória e em Vila Velha
Os livros que serão lançados de quarta a sábado em Vitória e em Vila Velha Crédito: Divulgação
Ninguém vai morrer de tédio. No período de quarta (6) a sábado (9), o Espírito Santo será palco de lançamento de três livros com temáticas bem diferentes: tem a autobiografia do jornalista esportivo especializado em Fórmula 1 Reginaldo Leme; uma obra sobre tartarugas marinhas e outra sobre Maria, mãe de Jesus.
O primeiro lançamento será nesta quarta-feira (6), em um evento para convidados e imprensa, às 19h, em um cerimonial de Jardim da Penha, Vitória. “Muito Além do Grid” é a autobiografia do jornalista Reginaldo Leme, que tem apoio da ArcelorMittal. A obra, destinada aos amantes do automobilismo e do esporte em geral, custa R$ 79,90.
A autobiografia de Reginaldo Leme traz momentos emocionantes, como o difícil período de afastamento – e posterior reconciliação – com Ayrton Senna, que se negou a dar entrevistas ao jornalista a partir de 1990, o que resultou temporariamente em sua saída da cobertura da F-1.
Na sexta-feira (8), o Instituto Últimos Refúgios lança o livro fotográfico “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”, obra bilíngue (português-inglês) com 288 páginas e cerca de 500 imagens.
O lançamento será das 10h às 12h na Fundação Projeto Tamar, em Vitória, e marca também a abertura da exposição de fotos produzidas durante a execução da iniciativa. O livro será distribuído gratuitamente no local, durante o lançamento: ingressos gratuitos em https://bit.ly/4hcT7Y8. Os demais exemplares serão distribuídos em escolas, universidades, instituições de pesquisa e projetos de conservação. Caso sobrem exemplares, as pessoas podem conseguir um exemplar fazendo uma doação simbólica ao Instituto Últimos Refúgios.
A semana pródiga em novidades literárias continua neste sábado (9), após a missa das 17h no Santuário Divino Espírito Santo, no Centro de Vila Velha, onde será lançado o livro “Maria, Mãe de Deus e da Humanidade”, do frei Clarêncio Neotti. Com preço de capa de R$ 30, o livro, segundo o autor, é destinado a adultos que têm dúvidas ou que simplesmente desejam conhecer mais sobre Maria
“Nele explico com clareza o que é lendário, o que é verdade de fé e piedade popular. É um livro para amar Maria como uma pessoa normal”, destaca o frade franciscano, que vai repetir o lançamento, na mesma igreja, no domingo (10), após a missa das 19h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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