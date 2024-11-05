Religião, jornalismo e ecologia: três novos livros em quatro dias no ES

Os livros que serão lançados de quarta a sábado em Vitória e em Vila Velha Crédito: Divulgação

Ninguém vai morrer de tédio. No período de quarta (6) a sábado (9), o Espírito Santo será palco de lançamento de três livros com temáticas bem diferentes: tem a autobiografia do jornalista esportivo especializado em Fórmula 1 Reginaldo Leme; uma obra sobre tartarugas marinhas e outra sobre Maria, mãe de Jesus.

O primeiro lançamento será nesta quarta-feira (6), em um evento para convidados e imprensa, às 19h, em um cerimonial de Jardim da Penha , Vitória. “Muito Além do Grid” é a autobiografia do jornalista Reginaldo Leme, que tem apoio da ArcelorMittal. A obra, destinada aos amantes do automobilismo e do esporte em geral, custa R$ 79,90.

A autobiografia de Reginaldo Leme traz momentos emocionantes, como o difícil período de afastamento – e posterior reconciliação – com Ayrton Senna, que se negou a dar entrevistas ao jornalista a partir de 1990, o que resultou temporariamente em sua saída da cobertura da F-1.

Na sexta-feira (8), o Instituto Últimos Refúgios lança o livro fotográfico “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”, obra bilíngue (português-inglês) com 288 páginas e cerca de 500 imagens.

O lançamento será das 10h às 12h na Fundação Projeto Tamar , em Vitória, e marca também a abertura da exposição de fotos produzidas durante a execução da iniciativa. O livro será distribuído gratuitamente no local, durante o lançamento: ingressos gratuitos em https://bit.ly/4hcT7Y8. Os demais exemplares serão distribuídos em escolas, universidades, instituições de pesquisa e projetos de conservação. Caso sobrem exemplares, as pessoas podem conseguir um exemplar fazendo uma doação simbólica ao Instituto Últimos Refúgios.

A semana pródiga em novidades literárias continua neste sábado (9), após a missa das 17h no Santuário Divino Espírito Santo, no Centro de Vila Velha , onde será lançado o livro “Maria, Mãe de Deus e da Humanidade”, do frei Clarêncio Neotti. Com preço de capa de R$ 30, o livro, segundo o autor, é destinado a adultos que têm dúvidas ou que simplesmente desejam conhecer mais sobre Maria