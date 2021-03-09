Quer ver a Baía de Vitória ao vivo, 24h por dia? Se liga na internet

Parece que tudo está virando um grande big brother
. Uma empresa da Capital instalou uma câmera no Centro da cidade para captar imagens da (bela) Baía de Vitória e do Penedo. O equipamento, instalado no edifício Presidente Kennedy, transmite tudo pela internet, durante as 24 horas do dia. O visual é o mesmo de quem está no prédio.
“Com essa iniciativa, Vitória pode se mostrar para o mundo. Escolhemos uma supercâmera 4K para fazer as imagens, que são transmitidas gratuitamente, 24 horas por dia, no nosso canal no YouTube. Temos certeza de que os capixabas vão gostar muito dessa iniciativa e já planejamos instalar outras câmeras como essa", adianta Pedro Ernesto Rangel Alves Junior, diretor da empresa.
Segundo a assessoria da Fênix, há muitas pessoas pedido para que seja instalada outra câmera, esta virada para o lado direito, para que sejam captadas as imagens do pôr do sol de Cariacica, considerado um dos mais bonitos do ES.
Dá pra ver também as manobras dos navios atracando no cais ou deixando o porto e, no lado esquerdo, a Terceira Ponte
. O mundo vai ver agora, em tempo real, o que a gente aqui no ES pode ver pessoalmente. Sorte de todo mundo.