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Leonel Ximenes

Quer ver a Baía de Vitória ao vivo, 24h por dia? Se liga na internet

Câmera está transmitindo, em tempo real, imagens do Penedo, da movimentação dos navios e até da Terceira Ponte

Publicado em 09 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

09 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

De noite e de dia, beleza da Baía de Vitória e do Penedo
De noite e de dia, a beleza da Baía de Vitória e do Penedo Crédito: Reprodução de vídeo/Fênix Gráfica & Outsourcing
Parece que tudo está virando um grande big brother. Uma empresa da Capital instalou uma câmera no Centro da cidade para captar imagens da (bela) Baía de Vitória e do Penedo. O equipamento, instalado no edifício Presidente Kennedy, transmite tudo pela internet, durante as 24 horas do dia. O visual é o mesmo de quem está no prédio.
Está longe de Vitória e quer matar a saudade ou quer saber como o tempo está naquele momento? É fácil, tudo está ao alcance de um clique: é só acessar o canal do YouTube da Fênix Gráfica & Outsourcing.
“Com essa iniciativa, Vitória pode se mostrar para o mundo. Escolhemos uma supercâmera 4K para fazer as imagens, que são transmitidas gratuitamente, 24 horas por dia, no nosso canal no YouTube. Temos certeza de que os capixabas vão gostar muito dessa iniciativa e já planejamos instalar outras câmeras como essa", adianta Pedro Ernesto Rangel Alves Junior, diretor da empresa.
Segundo a assessoria da Fênix,  há muitas pessoas pedido para que seja instalada outra câmera, esta virada para o lado direito, para que sejam captadas as imagens do pôr do sol de Cariacica, considerado um dos mais bonitos do ES.
Dá pra ver também as manobras dos navios atracando no cais ou deixando o porto e, no lado esquerdo, a Terceira Ponte. O mundo vai ver agora, em tempo real, o que a gente aqui no ES pode ver pessoalmente. Sorte de todo mundo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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