Quando a arte e a cultura ajudam a combater a fome no ES

Caixa com alimentos doados durante o Festival Movimento Cidade Crédito: Renan Olivetti

O Festival Movimento Cidade, realizado no último final de semana no Centro Cultural Carmélia, em Vitória , arrecadou 14 toneladas de alimentos. A entrada ao evento era condicionada à doação de 1kg de alimento não perecível. O festival foi realizado na sexta (17) e no sábado (18), exibiu três mostras de cinema, shows de artistas, como Liniker e Djonga, e reuniu 15 mil pessoas.

Os alimentos serão distribuídos para as comunidades de Santo Antônio, Santa Teresa, Morro do Quadro, Mário Cypreste, Caratoíra, Alagoano, Bela Vista, Vila Rubim , Ilha do Príncipe e Inhanguetá. Não por acaso, são localidades no entorno do Carmélia e que foram vizinhas de um festival de música por dois dias - mas também no mês anterior, durante a montagem da megaestrutura.

A equipe de mobilização do Movimento Cidade, circulou antes pela região, conversando com diversos moradores para explicar a chegada do festival, seus impactos, mas também reforçando o diálogo com a comunidade e a importância de uma convivência harmoniosa em prol de um festival que leva cultura de forma gratuita e diversa.

O MC ainda foi além na responsabilidade social: engajou o público na campanha para o uso de copos reutilizáveis, dando a opção de cada um levar o seu copo para o evento ou comprar um copo personalizado do festival com preço acessível e dispôs de lixeiras para coleta seletiva. Os recicláveis foram coletados e destinados para reciclagem por profissionais da Associação dos Catadores de Materiais Reciclados da Ilha de Vitória (Amariv).

Os alimentos não perecíveis foram doados a comunidades no entorno do Carmélia Crédito: Renan Olivetti

Também envolveu trabalhadores dos bairros de entorno em alguns postos de trabalho disponíveis, convidou pequenos produtores e artesãos para exporem seus produtos, além de ter contado com uma equipe exclusiva para atendimentos de acessibilidade.