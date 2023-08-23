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Leonel Ximenes

Quando a arte e a cultura ajudam a combater a fome no ES

Festival arrecadou 14 toneladas de alimentos que foram doados a comunidades carentes

Públicado em 

23 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caixa com alimentos doados durante o Festival Movimento Cidade
Caixa com alimentos doados durante o Festival Movimento Cidade Crédito: Renan Olivetti
O Festival Movimento Cidade, realizado no último final de semana no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, arrecadou 14 toneladas de alimentos. A entrada ao evento era condicionada à doação de 1kg de alimento não perecível. O festival foi realizado na sexta (17) e no sábado (18), exibiu três mostras de cinema, shows de artistas, como Liniker e Djonga, e reuniu 15 mil pessoas.
Os alimentos serão distribuídos para as comunidades de Santo Antônio, Santa Teresa, Morro do Quadro, Mário Cypreste, Caratoíra, Alagoano, Bela Vista, Vila Rubim, Ilha do Príncipe e Inhanguetá. Não por acaso, são localidades no entorno do Carmélia e que foram vizinhas de um festival de música por dois dias - mas também no mês anterior, durante a montagem da megaestrutura.

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A equipe de mobilização do Movimento Cidade, circulou antes pela região, conversando com diversos moradores para explicar a chegada do festival, seus impactos, mas também reforçando o diálogo com a comunidade e a importância de uma convivência harmoniosa em prol de um festival que leva cultura de forma gratuita e diversa.
O MC ainda foi além na responsabilidade social: engajou o público na campanha para o uso de copos reutilizáveis, dando a opção de cada um levar o seu copo para o evento ou comprar um copo personalizado do festival com preço acessível e dispôs de lixeiras para coleta seletiva. Os recicláveis foram coletados e destinados para reciclagem por profissionais da Associação dos Catadores de Materiais Reciclados da Ilha de Vitória (Amariv).
Os alimentos não perecíveis foram doados a comunidades no entorno do Carmélia
Os alimentos não perecíveis foram doados a comunidades no entorno do Carmélia Crédito: Renan Olivetti
Também envolveu trabalhadores dos bairros de entorno em alguns postos de trabalho disponíveis, convidou pequenos produtores e artesãos para exporem seus produtos, além de ter contado com uma equipe exclusiva para atendimentos de acessibilidade.
O Festival MC teve patrocínio Master do Instituto Cultural Vale. Patrocínio da Budweiser, Smartfit e Grupo Tristão. A concepção é da produtora Movimento Cidade Projetos Criativos e a Realização da Puri Produções, por meio da Lei Incentivo à Cultura Federal, do Ministério da Cultura (MinC), por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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