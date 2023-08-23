Quando a arte e a cultura ajudam a combater a fome no ES

O Festival Movimento Cidade, realizado no último final de semana no Centro Cultural Carmélia, em Vitória
, arrecadou 14 toneladas de alimentos. A entrada ao evento era condicionada à doação de 1kg de alimento não perecível. O festival foi realizado na sexta (17) e no sábado (18), exibiu três mostras de cinema, shows de artistas, como Liniker e Djonga, e reuniu 15 mil pessoas.
Os alimentos serão distribuídos para as comunidades de Santo Antônio, Santa Teresa, Morro do Quadro, Mário Cypreste, Caratoíra, Alagoano, Bela Vista, Vila Rubim
, Ilha do Príncipe e Inhanguetá. Não por acaso, são localidades no entorno do Carmélia e que foram vizinhas de um festival de música por dois dias - mas também no mês anterior, durante a montagem da megaestrutura.
A equipe de mobilização do Movimento Cidade, circulou antes pela região, conversando com diversos moradores para explicar a chegada do festival, seus impactos, mas também reforçando o diálogo com a comunidade e a importância de uma convivência harmoniosa em prol de um festival que leva cultura de forma gratuita e diversa.
O MC ainda foi além na responsabilidade social: engajou o público na campanha para o uso de copos reutilizáveis, dando a opção de cada um levar o seu copo para o evento ou comprar um copo personalizado do festival com preço acessível e dispôs de lixeiras para coleta seletiva. Os recicláveis foram coletados e destinados para reciclagem por profissionais da Associação dos Catadores de Materiais Reciclados da Ilha de Vitória (Amariv).
Também envolveu trabalhadores dos bairros de entorno em alguns postos de trabalho disponíveis, convidou pequenos produtores e artesãos para exporem seus produtos, além de ter contado com uma equipe exclusiva para atendimentos de acessibilidade.
O Festival MC teve patrocínio Master do Instituto Cultural Vale. Patrocínio da Budweiser, Smartfit e Grupo Tristão. A concepção é da produtora Movimento Cidade Projetos Criativos e a Realização da Puri Produções, por meio da Lei Incentivo à Cultura Federal, do Ministério da Cultura (MinC), por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES)
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