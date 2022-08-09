Quais são os maiores e os menores locais de votação do ES?

O Espírito Santo
se prepara para as eleições e alguns pontos mais sensíveis têm sido estudados por estrategistas e candidatos. Um deles são os locais de votação, que podem fazer toda a diferença em um ano no qual mudaram as regras de coligação.
Levantamento realizado pelo projeto de jornalismo de dados RDados, do jornalista Rafael Moura, que recebeu selo do Shell Iniciativa Jovem, um dos maiores programas de empreendedorismo do Brasil, aponta outras informações que vão além das repassadas na superfície pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
.
De acordo com o TSE, os municípios com mais eleitores são Serra, com 349.398, Vila Velha (336.050), Cariacica (272.688), Vitória (264.428) e Cachoeiro (141.644). Na outra ponta, as três cidades com menos votantes são Dores do Rio Preto (6.156), Mucurici (5.093) e Divino de São Lourenço
(4.312).
Entre os bairros, o levantamento aponta que Jardim Camburi, em Vitória, permanece como a área eleitoral mais abundante, com 36.507 votos – maior do que o eleitorado de 66 municípios –, seguido por Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, apresentando 29.294 aptos para o exercício democrático, e Jacaraípe, na Serra, com 25.724.
Em compensação, o Córrego do Córgão, em Ecoporanga
, tem somente 19 eleitores, sendo o menor bairro eleitoral do Espírito Santo.
O maior local de votação é a escola SEB Vila Velha, localizada em Coqueiral de Itaparica, com 10.265 eleitores, enquanto o Ginásio de Esportes Miguel, em Marechal Floriano, tem apenas uma eleitora, de 20 anos, cadastrada para as eleições.
“Saber dessas informações é importante para o candidato e a equipe. Apesar de o Espírito Santo possuir faixas etárias e escolaridades predominantes, cada lugar tem sua particularidade, o que facilita no pensamento de como se comunicar e de como desenvolver a campanha”, analisa o jornalista.