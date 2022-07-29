Quase 400 mil eleitores no Espírito Santo não são obrigados a votar

Em 2018, quando ocorreu a última eleição geral, 330.183 pessoas não eram obrigadas a votar no Estado. Ou seja, em quatro anos, houve um aumento de 20% no número de eleitores para os quais o voto é facultativo.

Registro de biometria antes de votação: número de eleitores para os quais o voto é facultativo aumentou 20% no Estado Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil

Um dos possíveis motivos para esse aumento foi a mobilização de famosos e influencers na internet, no início deste ano, incentivando os jovens a tirarem o título de eleitor para participar da votação em outubro. Também houve a campanha “Bora Votar!”, lançada em 2021, e a Semana do Jovem Eleitor, em 2022, que mobilizaram toda a Justiça Eleitoral para motivar adolescentes a participar do processo eleitoral.

Assim, houve aumento de 49% no número de jovens menores de idade aptos a votar no Estado. Em 2018, eram 18.607. Este ano, são 27.730.

A população idosa vem crescendo nos últimos anos, o que também explica o aumento expressivo de eleitores com voto facultativo em relação a 2018. Na última eleição geral, os idosos com mais de 70 anos aptos a votar eram 199.760. Atualmente o número corresponde a 262.308 - 31,6% a mais.

Já o número de analfabetos com título de eleitor caiu. Nas eleições de 2018, mais de 111.816 podiam ir às urnas. Agora são 106.467, uma queda de 4,7%.

ELEITORES COM VOTO FACULTATIVO NO BRASIL

No Brasil , 156.545.011 pessoas estão aptas a votar nas eleições de outubro. Entre o grupo para o qual o voto é facultativo, aqueles com mais de 70 anos aparecem em maior número, somando 14.871.235‬ idosos, o que corresponde a 9% do eleitorado total.