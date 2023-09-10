Projeto torna esporte querido dos capixabas patrimônio do ES

Neste ano, são mais de 60 corridas, de percursos de 5 km a 42 km, agendadas no Estado. “Fizemos um estudo e a participação é muito grande. Eventos, como os realizados por associações de policiais, conseguem reunir mais de 2 mil pessoas. Temos também corridas que já entraram no calendário do capixaba e que fazem parte do cotidiano da sociedade”, analisou o parlamentar.