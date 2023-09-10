Projeto torna esporte querido dos capixabas patrimônio do ES

A corrida de rua, que tem milhares de adeptos amadores e profissionais no Espírito Santo, dá passos largos para se tornar patrimônio cultural imaterial do Estado. Isso porque tramita na Assembleia Legislativa
o Projeto de Lei 669/2023, que dá à modalidade esse título.
A iniciativa é do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL). O parlamentar, que é morador de Vila Velha
, afirmou que tem verificado constantemente o aumento do número de praticantes de corrida, especialmente nos calçadões do município.
Neste ano, são mais de 60 corridas, de percursos de 5 km a 42 km, agendadas no Estado. “Fizemos um estudo e a participação é muito grande. Eventos, como os realizados por associações de policiais, conseguem reunir mais de 2 mil pessoas. Temos também corridas que já entraram no calendário do capixaba e que fazem parte do cotidiano da sociedade”, analisou o parlamentar.
Os projetos de lei que definem um tema como patrimônio cultural imaterial envolvem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
O projeto está tramitando nas Comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças.