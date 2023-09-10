Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Projeto torna esporte querido dos capixabas patrimônio do ES

Modalidade cresce cada vez mais no Espírito Santo e atrai milhares de competidores

Públicado em 

10 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Corredores da Dez Milhas Garoto na Terceira Ponte
Corredores da Dez Milhas Garoto na Terceira Ponte Crédito: Divulgação
A corrida de rua, que tem milhares de adeptos amadores e profissionais no Espírito Santo, dá passos largos para se tornar patrimônio cultural imaterial do Estado. Isso porque tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 669/2023, que dá à modalidade esse título.
A iniciativa é do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL). O parlamentar, que é morador de Vila Velha, afirmou que tem verificado constantemente o aumento do número de praticantes de corrida, especialmente nos calçadões do município.
Neste ano, são mais de 60 corridas, de percursos de 5 km a 42 km, agendadas no Estado. “Fizemos um estudo e a participação é muito grande. Eventos, como os realizados por associações de policiais, conseguem reunir mais de 2 mil pessoas. Temos também corridas que já entraram no calendário do capixaba e que fazem parte do cotidiano da sociedade”, analisou o parlamentar.
Os projetos de lei que definem um tema como patrimônio cultural imaterial envolvem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
O projeto está tramitando nas Comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças.

Veja Também

Homenagem de amigos: vídeo de Meneguelli é exibido na Times Square

Polêmica na panela: qual a maior moqueca capixaba do mundo?

Árvore “assassina” de abelhas e de beija-flores é proibida em Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Esportes Corrida de rua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados