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Leonel Ximenes

Homenagem de amigos: vídeo de Meneguelli é exibido na Times Square

Deputado disse que foi "pego de surpresa" com as imagens no gigantesco telão;  momento de "fama" é pago e está ao alcance de qualquer pessoa

Públicado em 

04 set 2023 às 11:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem de Sérgio Menegueli exibida em um telão da Times Square: 15 segundos de fama
Imagem de Sérgio Menegueli exibida em um telão da Times Square: alguns segundos de fama Crédito: Instagram
“Olha eu na Times Square, pegaram eu (sic) de surpresa. Que legal, que barato!”. Foi assim que o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) descreveu seu sentimento ao ver vídeos curtos dele na Times Square, em Nova York, neste domingo (3). Contudo, esse tipo de exibição não é resultado de nenhuma surpresa: tudo é pago, marcado e cronometrado.
Os 15 segundos (mínimos) de fama estão ao alcance de qualquer um: basta pagar 40 dólares (quase R$ 200) pelo serviço através de um simples aplicativo de celular.
Para ter esses 15 segundos de “fama” é necessário baixar o aplicativo da TSX Broadway, empresa responsável por exibir a peça, escolher o vídeo e carregar na plataforma. Depois de carregar a mídia, basta selecionar o horário que deseja exibir seu vídeo e realizar o pagamento.
Os preços começam em US$ 40, mas podem variar dependendo do dia, horário e movimentação de pessoas. A compra pode ser feita de qualquer lugar do mundo e se a pessoa não estiver na Times Square para assistir, basta acessar a live que a empresa promove e aproveitar o momento.
Em resumo: pagou, passou.

HOMENAGEM DE AMIGOS

A assessoria de imprensa de Sérgio Meneguelli entrou em contato com a coluna e disse que o deputado foi “surpreendido” com a homenagem de amigos em Nova York. Os vídeos foram feitos pela própria assessoria do parlamentar e em seguida enviados aos fãs de Meneguelli. Os admiradores do colatinense o levaram então para a famosa praça nova-iorquina com o intuito de surpreendê-lo com a exibição das cenas no telão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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