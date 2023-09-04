Homenagem de amigos: vídeo de Meneguelli é exibido na Times Square

Imagem de Sérgio Menegueli exibida em um telão da Times Square: alguns segundos de fama Crédito: Instagram

“Olha eu na Times Square, pegaram eu (sic) de surpresa. Que legal, que barato!”. Foi assim que o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) descreveu seu sentimento ao ver vídeos curtos dele na Times Square, em Nova York, neste domingo (3). Contudo, esse tipo de exibição não é resultado de nenhuma surpresa: tudo é pago, marcado e cronometrado.

Os 15 segundos (mínimos) de fama estão ao alcance de qualquer um: basta pagar 40 dólares (quase R$ 200) pelo serviço através de um simples aplicativo de celular.

Para ter esses 15 segundos de “fama” é necessário baixar o aplicativo da TSX Broadway, empresa responsável por exibir a peça, escolher o vídeo e carregar na plataforma. Depois de carregar a mídia, basta selecionar o horário que deseja exibir seu vídeo e realizar o pagamento.

Os preços começam em US$ 40, mas podem variar dependendo do dia, horário e movimentação de pessoas. A compra pode ser feita de qualquer lugar do mundo e se a pessoa não estiver na Times Square para assistir, basta acessar a live que a empresa promove e aproveitar o momento.

Em resumo: pagou, passou.

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