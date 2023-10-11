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Leonel Ximenes

Professores de Cariacica terão reajuste salarial

Saiba o índice anunciado nesta quarta (11), retroativo a 1° de outubro

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 17:39

Públicado em 

11 out 2023 às 17:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Professor - aula - quadro - giz
Além do reajuste, foi anunciada a progressão por mérito a mais de 1,6 mil profissionais efetivos da rede Crédito: Freepik
O prefeito Euclério Sampaio (União Brasil) anunciou um reajuste salarial aos profissionais da educação da rede municipal de ensino de Cariacica. O projeto de lei propõe aumento de 4% válido a partir de 1º de outubro, e será enviado à Câmara Municipal para aprovação dos vereadores. Além do reajuste, foi anunciada a progressão por mérito para mais de 1,6 mil profissionais efetivos da rede.
O reajuste anunciado é o segundo concedido aos professores de Cariacica nos últimos três anos. Em 2022, o aumento salarial para os professores foi de 15%, bem como a concessão de um abono no valor de R$ 2 mil a todos os servidores que atuam nas escolas.
“Mesmo com queda na arrecadação, trabalhamos para conceder mais esse aumento salarial por entender a importância dos professores para nossos estudantes”, disse Euclério Sampaio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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