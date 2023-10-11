Professores de Cariacica terão reajuste salarial

O prefeito Euclério Sampaio (União Brasil) anunciou um reajuste salarial aos profissionais da educação da rede municipal de ensino de Cariacica
. O projeto de lei propõe aumento de 4% válido a partir de 1º de outubro, e será enviado à Câmara Municipal para aprovação dos vereadores. Além do reajuste, foi anunciada a progressão por mérito para mais de 1,6 mil profissionais efetivos da rede.
O reajuste anunciado é o segundo concedido aos professores de Cariacica nos últimos três anos. Em 2022, o aumento salarial para os professores foi de 15%, bem como a concessão de um abono no valor de R$ 2 mil a todos os servidores que atuam nas escolas.
“Mesmo com queda na arrecadação, trabalhamos para conceder mais esse aumento salarial por entender a importância dos professores para nossos estudantes”, disse Euclério Sampaio
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