Presidente da Fundação FHC defende Hartung como vice de Lula

Sérgio Fausto, presidente da Fundação Fernando Henrique Cardoso
(ex-Instituto FHC), braço de estudos e documental do ex-presidente da República, defendeu o nome do ex-governador Paulo Hartung
para ser o vice de Lula
(PT) na eleição presidencial do ano que vem.
“Seria muito bom, mas aí é sonho meu de uma noite de verão, porque obviamente o Lula prefere um candidato que dê uma sinalização vaga, de moderação, sem obrigá-lo a definir políticas para seu governo”, admite Fausto.
Em novembro, durante o Vitória Summit 2021, encontro de lideranças promovido pela Rede Gazeta, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga lançou o nome de Hartung, mas para a presidência da República, conforme mostrou a coluna
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Hartung, que governou o Espírito Santo por três mandatos, hoje atua na iniciativa privada. Ele é o presidente executivo do Ibá, a Indústria Brasileira de Árvores, associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais.
O nome do ex-governador é cogitado, nos bastidores políticos capixabas, para disputar a única vaga ao Senado no ano que vem, mas até agora PH despista e diz que, por enquanto, não tem pretensões de se candidatar a cargos políticos em 2022.