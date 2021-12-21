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Leonel Ximenes

Presidente da Fundação FHC defende Hartung como vice de Lula

Para o auxiliar do ex-presidente da República, o ex-governador do ES é "mais denso do ponto de vista político-programático"

Públicado em 

21 dez 2021 às 13:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paulo Hartung
Paulo Hartung também foi lançado candidato a presidente por Armínio Fraga Crédito: Vitor Jubini
Sérgio Fausto, presidente da Fundação Fernando Henrique Cardoso (ex-Instituto FHC), braço de estudos e documental do ex-presidente da República, defendeu o nome do ex-governador Paulo Hartung para ser o vice de Lula (PT) na eleição presidencial do ano que vem.
Para Fausto, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, que acaba de deixar o PSDB, o mesmo partido de FHC, não é o nome ideal para compor a chapa com o petista, como está sendo cogitado. Em entrevista ao Valor, ele diz que considera o nome do ex-governador do Espírito Santo mais denso do ponto de vista político-programático.
“Seria muito bom, mas aí é sonho meu de uma noite de verão, porque obviamente o Lula prefere um candidato que dê uma sinalização vaga, de moderação, sem obrigá-lo a definir políticas para seu governo”, admite Fausto.

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Em novembro, durante o Vitória Summit 2021, encontro de lideranças promovido pela Rede Gazeta, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga lançou o nome de Hartung, mas para a presidência da República, conforme mostrou a coluna.
Hartung, que governou o Espírito Santo por três mandatos, hoje atua na iniciativa privada. Ele é o presidente executivo do Ibá, a Indústria Brasileira de Árvores, associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais.
O nome do ex-governador é cogitado, nos bastidores políticos capixabas, para disputar a única vaga ao Senado no ano que vem, mas até agora PH despista e diz que, por enquanto, não tem pretensões de se candidatar a cargos políticos em 2022.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Fernando Henrique Cardoso Lula Paulo Hartung Geraldo Alckmin Eleições 2022
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