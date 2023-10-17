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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES deixa de arrecadar R$ 20 milhões e anuncia cortes

Contratos e patrocínios estão sendo revisados e serão cortadas despesas com horas extras, viagens aéreas e diárias, entre outras medidas de austeridade

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

17 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Temporal com chuva, nuvens escuras e vendaval atinge cidades do Sul do ES
Nuvens escuras se formam sobre Cachoeiro   Crédito: Leitor | A Gazeta
A tesoura está afiada no Sul do Estado. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou uma série de cortes nas suas despesas e outras medidas administrativas alegando que teve uma queda na sua arrecadação da ordem de R$ 20 milhões em 2023. O decreto de contingenciamento, publicado no Diário Oficial no dia 5 de outubro, já está em vigor e vale até 31 de dezembro.
Entre as medidas anunciadas estão a revisão de despesas como gastos com energia, telefonia e água, a revisão de contratos celebrados pelas secretarias municipais, de apoio e patrocínio a eventos realizados por particulares ou por pessoas jurídicas de direito público ou privado e a revisão de celebração de termos aditivos que impliquem acréscimo de objeto ou valor financeiro em contratos de compras e prestação de serviços.
Estão suspensas também a concessão de horas extras, diárias e passagens aéreas; a cessão de servidores com ônus para o município a órgãos federais, estaduais e municipais; a suspensão de nomeação de servidores em substituição, no caso de impedimento legal ou afastamento do titular do cargo de provimento em comissão, ou função gratificada; a contratação temporária de pessoal; a designação temporária de pessoal; o adicional de insalubridade e periculosidade; a aquisição de material permanente; e a contratação de novos estagiários remunerados.

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“A gestão não pode deixar para tomar medidas mais extremas depois e prejudicar a população. O cenário econômico está desfavorável e exige, cada vez mais, responsabilidade e atenção máxima da administração. É o que estamos fazendo”, afirma o prefeito Victor Coelho (PSB).
Segundo a prefeitura, a frustração de receita ocorreu devido à perda de arrecadação proveniente da queda do ICMS, da diminuição das transferências de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de oscilações de outros repasses provenientes da União e do Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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