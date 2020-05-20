Prefeito do ES participará de live com prefeitos espanhóis sobre o coronavírus

O prefeito Juninho
(Cidadania), de Cariacica
, vai participar nesta sexta-feira (22) de uma live com um prefeito brasileiro e dois espanhóis sobre a crise do novo coronavírus. O capixaba vai interagir, às 11h (16h na Espanha
), com os colegas de Feira de Santana, na Bahia, Fuenlabrada (município da província de Madri) e Sabadell (município da província de Barcelona).
Haverá tradução simultânea, mas Juninho, que morou por sete anos na Espanha quando jogava futsal profissional, é fluente no idioma.
Até ontem (19), Cariacica tinha 1.055 casos confirmados de Covid-19 com 44 mortes pela doença. A taxa de letalidade é de 4,17%, pouco abaixo da média do Estado, que é de 4,22%.