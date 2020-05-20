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Leonel Ximenes

Prefeito do ES participará de live com prefeitos espanhóis sobre o coronavírus

Juninho, de Cariacica, vai debater a crise provocada pela Covid-19 com dois colegas da região de Madri e Barcelona e com o de Feira de Santana, na Bahia

Públicado em 

20 mai 2020 às 17:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A live será transmitida pelo Facebook
A live será transmitida pelo Facebook Crédito: Reprodução do Facebook
prefeito Juninho (Cidadania), de Cariacica, vai participar nesta sexta-feira (22) de uma live com um prefeito brasileiro e dois espanhóis sobre a crise do novo coronavírus. O capixaba vai interagir, às 11h (16h na Espanha), com os colegas de Feira de Santana, na Bahia, Fuenlabrada (município da província de Madri) e Sabadell (município da província de Barcelona).
O encontro virtual será promovido pela Frente Nacional de Prefeitos, entidade da qual Juninho é vice-presidente para assuntos sociais, Federación Española de Municipios y Provincias e Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. A transmissão será feita pelo link https://web.facebook.com/FrenteNacionaldePrefeitos/ e nas redes sociais de Juninho.

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Haverá tradução simultânea, mas Juninho, que morou por sete anos na Espanha quando jogava futsal profissional, é fluente no idioma.
Até ontem (19), Cariacica tinha 1.055 casos confirmados de Covid-19 com 44 mortes pela doença. A taxa de letalidade é de 4,17%, pouco abaixo da média do Estado, que é de 4,22%.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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