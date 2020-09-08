Poucas&Boas: União dos Legisladores homenageia Vitória. Com foto de Vila Velha

O Convento, que fica em Vila Velha, é que foi homenageado no aniversário de Vitória Crédito: Reprodução do Instagram

A VOLTA DO PAC

Quem se arriscou a sair no feriadão e ir a alguns estabelecimentos voltou a reclamar de um velho conhecido: o Padrão de Atendimento Capixaba (PAC). Em um restaurante localizado num centro comercial de Jardim da Penha , cuja direção foi mudada, o que não modificou foi a forma de como tratar os consumidores.

50% SIM, 50% NÃO

Se fosse entrar para uma eleição, a máscara não seria unanimidade, especialmente para quem tem frequentado os calçadões nos balneários da Grande Vitória. Metade das pessoas tem usado e a outra metade, não.

50% SIM, 50% NÃO (2)

Leitor foi a Santa Teresa, constatou inúmeras promoções por parte dos comerciantes e ainda emendou: “Engraçado para não ser trágico. Metade com máscara e metade sem máscara. E tinha fila na porta de restaurantes badalados”.

CIDADE CIVILIZADA

Em compensação, a coluna esteve nesta terça (8) em Santa Maria de Jetibá. Na cidade da Região Serrana, a maioria das pessoas estava devidamente protegida com máscara. Sinal de respeito com o semelhante.

CIDADE CIVILIZADA 2

Aliás, em bancos, comércio e repartições públicas a população de Santa Maria de Jetibá, de forma ordeira e consciente, obedece à sinalização que indica o distanciamento para evitar a contaminação pela Covid. Um belo exemplo.

IEMANJÁ DE OLHO

A pandemia tem provocado outras cenas inusitadas. Uma atenta observadora contou que na Praia de Camburi, atrás da estátua de Iemanjá, acontecia nesta terça (8) um churrasco. E sem qualquer tipo de proteção.

DA ÉPOCA SEM MÁSCARA

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), compartilhou foto do passeio ciclístico de 2015, da Independência do Brasil, e teve seguidora que ficou na bronca, dizendo que faltou máscara. Ele prontamente respondeu: “Por favor, quem usava máscara em setembro de 2015, data da foto do passeio ciclístico acima?! Tá escrito no post...”

ELES ESTÃO DE VOLTA

O feriadão também foi época para muitos políticos, sem qualquer traquejo, atualizarem suas redes sociais. Alguns chegaram a ficar semanas sem dar qualquer curtida ou uma saudação tipo “ei, sumida” aos seguidores.

VITÓRIA CURTIU

O deputado estadual Marcos Garcia (PV) tem investido melhor nas redes sociais e produziu até um vídeo bonito com trilha de “Parabéns a você” dedicado à Capital.

COINCIDÊNCIA

Viralizou nas redes uma comparação entre os cards do deputado federal Amaro Neto (Republicanos) e do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB). O motivo é o posicionamento da foto de Vandinho, mais à direita, e a presença do “nova história”, que Amaro também usou em 2016, na campanha para Vitória.

NÃO QUERO DINHEIRO

Vendedores de água de coco nas orlas da Grande Vitória têm incentivado os clientes a pagarem com cartão ou com aplicativos. O motivo é evitar pegar no dinheiro e, assim, reduzir a possibilidade de contágio.

ABRIU, MAS COM REGULAMENTO

Lanchonete de Vila Velha queridinha pelos clientes, inclusive da Capital, abriu filial em Jardim Camburi, durante o feriadão. Mas ainda não recebe clientes. Todo atendimento será por meio de entrega ou com o cliente indo até o local para buscar seus pratos.

ALÔ, BOLSONARO!