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Reflexo dos prédios no Canal de Cambri em Vitória
Reflexo dos prédios no Canal de Cambri em Vitória Vitor Jubini
Ensaio fotográfico

469 anos de Vitória: os recantos e os encantos da nova metrópole

Um ensaio realizado pela equipe de fotógrafos de A Gazeta exibe esse e outros aspectos da Capital, que agora ostenta status de metrópole

Aline Nunes

Repórter

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 07:00

Publicado em

06 set 2020 às 07:00
Reflexo dos prédios no Canal de Cambri em Vitória
Reflexo dos prédios no Canal de Cambri em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Com um dos mais altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e indicadores favoráveis em quesitos como qualidade de vida e cidade inteligente, o município de Vitória é considerado bastante acolhedor. E hoje já tem até status de metrópole.
Vitória foi classificada na pesquisa Regiões de Influência das Cidades (Regic) e, agora, é uma das 15 metrópoles do país e única do Estado. Para promover os municípios, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera, entre outros elementos, a presença de empresas e órgãos públicos e o nível de atratividade exercida sobre moradores de outras cidades para adquirir bens e serviços.
Um ensaio realizado pela equipe de fotógrafos de A Gazeta exibe esse e outros aspectos da cidade, numa produção em comemoração aos seus 469 anos. As imagens ressaltam a beleza paisagística da Capital, com as praias, manguezais e áreas preservadas da Mata Atlântica, além de locais bucólicos que encantam os moradores.
O ensaio também evidencia contrastes, como os grandes prédios em contraposição a uma visão das comunidades erguidas no alto dos morros. 
Vitória vista da Ilha do Frade
Um barco descansa nas águas calmas da Ilha do Frade Crédito: Ricardo Medeiros
Praia de Camburi
O bairro Mata da Praia ostenta edifícios altos na orla de Camburi Crédito: Ricardo Medeiros
Bairro Praia do Canto visto da Ilha do Frade
A vista da Praia do Canto pela perspectiva da Ilha do Frade é um clássico da paisagem de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Ponte Ayrton Senna
No canal de Camburi é possível pescar e praticar esportes Crédito: Ricardo Medeiros
Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, visto de Vila Velha
Bairro Jesus de Nazareth e suas notáveis torres Crédito: Vitor Jubini
Diversidade das construções na Enseada do Suá
O contraste arquitetônico da Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini
Cidade de Vitória vista do Morro da Piedade
Cidade de Vitória vista do Morro da Piedade Crédito: Fernando Madeira
Cidade de Vitória vista do Morro Horebe
As luzes das casas do Complexo da Penha acendem enquanto os últimos raios do sol se vão Crédito: Fernando Madeira
Cidade de Vitória vista do Morro Horebe
Cidade de Vitória vista do Morro Horebe Crédito: Fernando Madeira
Jardim Camburi com o Mestre Álvaro ao fundo
O imponente Mestre Álvaro pode ser visto por vários ângulos Crédito: Ricardo Medeiros
Pescador no Canal de Camburi
Pescador pacientemente tenta sorte no Canal de Camburi Crédito: Vitor Jubini
Reflexo da cidade em prédio no bairro Santa Lúcia
Vitória Metrópole, cidade de prédios com fachadas espelhadas e arquitetura moderna Crédito: Carlos Alberto Silva
Calcadão da Av. Beira-mar no Centro de Vitória
Na avenida Beira-Mar é possível observar os clássicos edifícios construídos na década de 70 no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Manobra de navio no centro de Vitória
A vocação portuária da cidade provoca um intenso tráfego de navios. Crédito: Vitor Jubini
Pessoas Caminhando no calçadão da Beira-Mar. Centro, Vitória
Logo nas primeiras horas da manhã a prática de esportes é comum na avenida Beira-Mar Crédito: Fernando Madeira
Carros trafegando na terceira ponte
A Terceira Ponte é a principal via de chegada e saída da ilha de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Vitória Vista da Prainha de Vila Velha
Do outro lado da baía fica Vila Velha, cidade que tem vista privilegiada da capital Crédito: Fernando Madeira
Vitória vista do Convento da Penha
Do Convento é possível observar a Reta da Penha de fora a fora Crédito: Carlos Alberto Silva
Juliana na Ponte da Ilha do Frade
Juliana na Ponte da Ilha do Frade Crédito: Carlos Alberto Silva

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