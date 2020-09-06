469 anos de Vitória: os recantos e os encantos da nova metrópole

Com um dos mais altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e indicadores favoráveis em quesitos como qualidade de vida e cidade inteligente, o município de Vitória é considerado bastante acolhedor. E hoje já tem até status de metrópole.
Vitória foi classificada na pesquisa Regiões de Influência das Cidades (Regic) e, agora, é uma das 15 metrópoles do país e única do Estado. Para promover os municípios, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera, entre outros elementos, a presença de empresas e órgãos públicos e o nível de atratividade exercida sobre moradores de outras cidades para adquirir bens e serviços.
Um ensaio realizado pela equipe de fotógrafos de A Gazeta exibe esse e outros aspectos da cidade, numa produção em comemoração aos seus 469 anos. As imagens ressaltam a beleza paisagística da Capital, com as praias, manguezais e áreas preservadas da Mata Atlântica, além de locais bucólicos que encantam os moradores.
O ensaio também evidencia contrastes, como os grandes prédios em contraposição a uma visão das comunidades erguidas no alto dos morros.