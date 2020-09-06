469 anos de Vitória: os recantos e os encantos da nova metrópole

Reflexo dos prédios no Canal de Cambri em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Com um dos mais altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e indicadores favoráveis em quesitos como qualidade de vida e cidade inteligente, o município de Vitória é considerado bastante acolhedor. E hoje já tem até status de metrópole.

Vitória foi classificada na pesquisa Regiões de Influência das Cidades (Regic) e, agora, é uma das 15 metrópoles do país e única do Estado. Para promover os municípios, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera, entre outros elementos, a presença de empresas e órgãos públicos e o nível de atratividade exercida sobre moradores de outras cidades para adquirir bens e serviços.

Um ensaio realizado pela equipe de fotógrafos de A Gazeta exibe esse e outros aspectos da cidade, numa produção em comemoração aos seus 469 anos. As imagens ressaltam a beleza paisagística da Capital, com as praias, manguezais e áreas preservadas da Mata Atlântica, além de locais bucólicos que encantam os moradores.

O ensaio também evidencia contrastes, como os grandes prédios em contraposição a uma visão das comunidades erguidas no alto dos morros.

Um barco descansa nas águas calmas da Ilha do Frade Crédito: Ricardo Medeiros

O bairro Mata da Praia ostenta edifícios altos na orla de Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

A vista da Praia do Canto pela perspectiva da Ilha do Frade é um clássico da paisagem de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

No canal de Camburi é possível pescar e praticar esportes Crédito: Ricardo Medeiros

Bairro Jesus de Nazareth e suas notáveis torres Crédito: Vitor Jubini

O contraste arquitetônico da Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini

Cidade de Vitória vista do Morro da Piedade Crédito: Fernando Madeira

As luzes das casas do Complexo da Penha acendem enquanto os últimos raios do sol se vão Crédito: Fernando Madeira

Cidade de Vitória vista do Morro Horebe Crédito: Fernando Madeira

O imponente Mestre Álvaro pode ser visto por vários ângulos Crédito: Ricardo Medeiros

Pescador pacientemente tenta sorte no Canal de Camburi Crédito: Vitor Jubini

Vitória Metrópole, cidade de prédios com fachadas espelhadas e arquitetura moderna Crédito: Carlos Alberto Silva

Na avenida Beira-Mar é possível observar os clássicos edifícios construídos na década de 70 no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A vocação portuária da cidade provoca um intenso tráfego de navios. Crédito: Vitor Jubini

Logo nas primeiras horas da manhã a prática de esportes é comum na avenida Beira-Mar Crédito: Fernando Madeira

A Terceira Ponte é a principal via de chegada e saída da ilha de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Do outro lado da baía fica Vila Velha, cidade que tem vista privilegiada da capital Crédito: Fernando Madeira

Do Convento é possível observar a Reta da Penha de fora a fora Crédito: Carlos Alberto Silva