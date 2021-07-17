Poucas&Boas: Pix e PicPay para pagar passagem do Transcol? Será?

Passageiro paga passagem no Transcol Crédito: Divulgação/Semobi

PEGA! PEGA!

Do bem-humorado delegado Fabrício Lucindo, comentando um post de uma mulher no Paraná pedindo que a polícia não prenda, mas dê apenas “um susto” no marido dela. “Já até informei à Polícia Civil : os policiais mais feios do concurso [da PC] têm de vir para Linhares e Sooretama. É muita gente para assustar”.

AGORA É OFICIAL

O governador Casagrande (PSB) sancionou o projeto de lei que denomina “Os Passos de Anchieta” a rota turística percorrida pelo padre Anchieta, na faixa litorânea do Estado, entre os municípios de Vitória e Anchieta, que também foi declarada como de relevante interesse turístico e cultural.

É GOLPE!

Depois dos deputados estaduais Bruno Lamas (PSB), Xambinho (PL) e Janete de Sá (PMN), mais uma vítima da ação de estelionatários na Assembleia. O presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), comunicou nas suas redes sociais que há bandidos se passando por ele e pedindo contribuições em dinheiro, por um telefone desconhecido.

MUDANÇAS MUSSO LTDA.

Erick Musso, o papa-móveis de Vitória Crédito: Reprodução do Instagram

Por falar em Erick Musso, ele publicou nas suas redes uma foto, num morro, carregando um colchão, para exaltar o serviço de Papa-Móveis da Prefeitura de Vitória. Parece populismo em véspera de ano eleitoral. E é.

CAOS E PERIGO

Leitor da coluna que trafegava pela BR 101 Sul até a divisa com o Rio de Janeiro ficou assustado: 1) com o movimento pesado de caminhões; 2) com a total saturação do tráfego na via; 3) com a rodovia, uma das mais importantes do país, que ainda não está duplicada, em pleno século XXI.

O ENGARRAFAMENTO AGRADECE

Motoristas que passam pela Av. Norte-Sul, em Jardim Camburi, não têm entendido o porquê de haver corte de grama na divisória da via às 9h. O resultado? O trânsito, que já não é lá essas coisas, fica ainda pior.

RAMALHÃO DO POVO

O coronel Alexandre Ramalho tem publicado sua rotina nos stories das suas redes sociais. O secretário de Estado da Segurança Pública tem, por exemplo, mostrado que engraxa sapato e que faz exercícios físicos, entre outras trivialidades. Está com jeitão de candidato.

ESPERANDO A PREFEITURA

A Federação dos Artesãos do Espírito Santo (Feartes) quer realizar a 1ª Feira de Artesanato de Vila Velha, em dezembro, no estacionamento do Shopping Boulevard. A ideia é realizar no município canela-verde uma feira, gratuita, nos moldes da que é feita em Guarapari em janeiro. Só falta agora o apoio (já solicitado) da prefeitura, que não precisa gastar uma fortuna na infraestrutura do evento

AGENTE DENNINHO

O vereador Denninho Silva (Cidadania) ficou todo orgulhoso nesta semana por ter denunciado dois ladrões de cobre de fios elétricos na Reta do Aeroporto. Ele flagrou o furto, acionou a Guarda Municipal de Vitória e os bandidos foram presos. Vereador mais votado do Estado, ele chegou a transmitir a ação ao vivo nas redes sociais.

APOIO AOS CONSELHEIROS

Governo do Estado, deputados federais e senadores serão alguns dos que vão receber os pedidos por intercessão de melhores condições à carreira de conselheiro tutelar no ES. A demanda está sendo feita pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas da Assembleia, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense.

AH, BOM!

Teve gente que tomou um susto ao ler, no Diário Oficial, que o Instituto Jones dos Santos Neves estava comprando um forno de micro-ondas por R$ 1.825. A coluna foi conferir: segundo a assessoria do IJSN, o valor é referente à aquisição de três aparelhos, quantidade que não estava expressa na publicação no DO.

ALÔ, ELEITOR!