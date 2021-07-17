Poucas&Boas: Pix e PicPay para pagar passagem do Transcol? Será?

Do bem-humorado delegado Fabrício Lucindo, comentando um post de uma mulher no Paraná pedindo que a polícia não prenda, mas dê apenas “um susto” no marido dela. “Já até informei à Polícia Civil: os policiais mais feios do concurso [da PC] têm de vir para Linhares e Sooretama. É muita gente para assustar”.
AGORA É OFICIAL
O governador Casagrande (PSB) sancionou o projeto de lei que denomina “Os Passos de Anchieta” a rota turística percorrida pelo padre Anchieta, na faixa litorânea do Estado, entre os municípios de Vitória e Anchieta, que também foi declarada como de relevante interesse turístico e cultural.
É GOLPE!
Depois dos deputados estaduais Bruno Lamas (PSB), Xambinho (PL) e Janete de Sá (PMN), mais uma vítima da ação de estelionatários na Assembleia. O presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), comunicou nas suas redes sociais que há bandidos se passando por ele e pedindo contribuições em dinheiro, por um telefone desconhecido.
MUDANÇAS MUSSO LTDA.
Erick Musso, o papa-móveis de VitóriaCrédito: Reprodução do Instagram
Por falar em Erick Musso, ele publicou nas suas redes uma foto, num morro, carregando um colchão, para exaltar o serviço de Papa-Móveis da Prefeitura de Vitória. Parece populismo em véspera de ano eleitoral. E é.
CAOS E PERIGO
Leitor da coluna que trafegava pela BR 101 Sul até a divisa com o Rio de Janeiro ficou assustado: 1) com o movimento pesado de caminhões; 2) com a total saturação do tráfego na via; 3) com a rodovia, uma das mais importantes do país, que ainda não está duplicada, em pleno século XXI.
O ENGARRAFAMENTO AGRADECE
Motoristas que passam pela Av. Norte-Sul, em Jardim Camburi, não têm entendido o porquê de haver corte de grama na divisória da via às 9h. O resultado? O trânsito, que já não é lá essas coisas, fica ainda pior.
RAMALHÃO DO POVO
O coronel Alexandre Ramalho tem publicado sua rotina nos stories das suas redes sociais. O secretário de Estado da Segurança Pública tem, por exemplo, mostrado que engraxa sapato e que faz exercícios físicos, entre outras trivialidades. Está com jeitão de candidato.
ESPERANDO A PREFEITURA
A Federação dos Artesãos do Espírito Santo (Feartes) quer realizar a 1ª Feira de Artesanato de Vila Velha, em dezembro, no estacionamento do Shopping Boulevard. A ideia é realizar no município canela-verde uma feira, gratuita, nos moldes da que é feita em Guarapari em janeiro. Só falta agora o apoio (já solicitado) da prefeitura, que não precisa gastar uma fortuna na infraestrutura do evento
AGENTE DENNINHO
O vereador Denninho Silva (Cidadania) ficou todo orgulhoso nesta semana por ter denunciado dois ladrões de cobre de fios elétricos na Reta do Aeroporto. Ele flagrou o furto, acionou a Guarda Municipal de Vitória e os bandidos foram presos. Vereador mais votado do Estado, ele chegou a transmitir a ação ao vivo nas redes sociais.
APOIO AOS CONSELHEIROS
Governo do Estado, deputados federais e senadores serão alguns dos que vão receber os pedidos por intercessão de melhores condições à carreira de conselheiro tutelar no ES. A demanda está sendo feita pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas da Assembleia, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense.
AH, BOM!
Teve gente que tomou um susto ao ler, no Diário Oficial, que o Instituto Jones dos Santos Neves estava comprando um forno de micro-ondas por R$ 1.825. A coluna foi conferir: segundo a assessoria do IJSN, o valor é referente à aquisição de três aparelhos, quantidade que não estava expressa na publicação no DO.
ALÔ, ELEITOR!
Você gostaria de morar num país que diz que não tem dinheiro para os pobres, mas que torra R$ 5,7 bilhões no Fundo Eleitoral?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.